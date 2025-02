洛杉磯百年地標建築 現身小布超級盃廣告

洛杉磯地標建築布萊德布利大樓(Bradbury Building)。Image by mmdcs from Pixabay

今年超級盃在堪薩斯市酋長隊與費城老鷹隊上場交鋒前,男星布萊德·彼特(Brad Pitt)現身一則長達4分鐘的廣告中,呼籲美國人團結在一起(It's time, America, to huddle up)。

在影片中,小布 帥氣走進洛杉磯 地標建築布萊德布利大樓(Bradbury Building)的電梯,隨著電梯冉冉上升,整棟五層樓高、風格古典華麗的建築也呈現在一億美國觀眾眼前。

旅遊網站Experience First報導,布萊德布利大樓是洛杉磯市中心最古老、也是最美麗的商業建築,擁有豐富的歷史,曾在多部電影中亮相。

布萊德布利大樓在1971年被列入「國家史蹟名錄」,從那時起就被洛杉磯文化遺產委員會指定為該市地標,並獲國家公園管理局選為「國家歷史名勝」。

布萊德布利大樓建於1893年,由從淘金致富的路易士·布萊德布利(Lewis L. Bradbury)委託建造。布萊德布利最初聘請一位當地建築師來設計這棟建築,但後來卻換成了該事務所的一名年輕員工,幾乎沒有任何經驗的繪圖師喬治·懷曼(George Wyman)。

布萊德布利大樓外表並不十分顯眼,褐色磚造建築加上一些浮雕裝飾,街邊還有家藍瓶(Blue Bottle)咖啡館;但走進大樓內,卻是另一番景象。維多利亞風格的挑高中庭,高達50英尺,陽光從玻璃穹頂流洩而下;樓梯採用義大利 大理石,配上精緻的法式鑄鐵欄杆,充滿新藝術風格。有趣的是,大廳內兩座電梯,至今仍保留過去風貌,由人工操作。

布萊德布利大樓曾多次出現在電影中,尤其是科幻電影。據稱懷曼在設計這座大樓時,靈感來自愛德華·貝拉米(Edward Bellamy)的科幻小說「回顧」(Looking Backward)。小說中有一段話,正可形容布萊德布利大樓:「我在一個充滿光線的寬闊大廳中,光線不僅來自四面八方的窗戶,還來自一百英尺高的穹頂。」

布萊德布利大樓最為人所知的是,在1982年的電影「銀翼殺手」(Blade Runner)中亮相,成為基因設計師賽巴斯汀(Sebastian)的家。在電影中,可看到由哈里森·福特(Harrison Ford)所飾演的角色爬上華麗鑄鐵欄杆的樓梯。