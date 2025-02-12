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洛杉磯百年地標建築 現身小布超級盃廣告

編譯周靜芝 / 即時報導
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洛杉磯地標建築布萊德布利大樓（Bradbury Building）。Image by mmdcs from Pixabay
洛杉磯地標建築布萊德布利大樓（Bradbury Building）。Image by mmdcs from Pixabay

今年超級盃在堪薩斯市酋長隊與費城老鷹隊上場交鋒前，男星布萊德·彼特（Brad Pitt）現身一則長達4分鐘的廣告中，呼籲美國人團結在一起（It's time, America, to huddle up）。

在影片中，小布帥氣走進洛杉磯地標建築布萊德布利大樓（Bradbury Building）的電梯，隨著電梯冉冉上升，整棟五層樓高、風格古典華麗的建築也呈現在一億美國觀眾眼前。

旅遊網站Experience First報導，布萊德布利大樓是洛杉磯市中心最古老、也是最美麗的商業建築，擁有豐富的歷史，曾在多部電影中亮相。

布萊德布利大樓在1971年被列入「國家史蹟名錄」，從那時起就被洛杉磯文化遺產委員會指定為該市地標，並獲國家公園管理局選為「國家歷史名勝」。

布萊德布利大樓建於1893年，由從淘金致富的路易士·布萊德布利（Lewis L. Bradbury）委託建造。布萊德布利最初聘請一位當地建築師來設計這棟建築，但後來卻換成了該事務所的一名年輕員工，幾乎沒有任何經驗的繪圖師喬治·懷曼（George Wyman）。

布萊德布利大樓外表並不十分顯眼，褐色磚造建築加上一些浮雕裝飾，街邊還有家藍瓶（Blue Bottle）咖啡館；但走進大樓內，卻是另一番景象。維多利亞風格的挑高中庭，高達50英尺，陽光從玻璃穹頂流洩而下；樓梯採用義大利大理石，配上精緻的法式鑄鐵欄杆，充滿新藝術風格。有趣的是，大廳內兩座電梯，至今仍保留過去風貌，由人工操作。

布萊德布利大樓曾多次出現在電影中，尤其是科幻電影。據稱懷曼在設計這座大樓時，靈感來自愛德華·貝拉米（Edward Bellamy）的科幻小說「回顧」（Looking Backward）。小說中有一段話，正可形容布萊德布利大樓：「我在一個充滿光線的寬闊大廳中，光線不僅來自四面八方的窗戶，還來自一百英尺高的穹頂。」

布萊德布利大樓最為人所知的是，在1982年的電影「銀翼殺手」（Blade Runner）中亮相，成為基因設計師賽巴斯汀（Sebastian）的家。在電影中，可看到由哈里森·福特（Harrison Ford）所飾演的角色爬上華麗鑄鐵欄杆的樓梯。

Experience First建議，有興趣參觀布萊德布利大樓的遊客，可規畫一趟洛杉磯美食文化之旅。從布萊德布利出發後，前往美食廣場Grand Central Market，再體驗搭乘纜車「天使鐵路」（Angels Flight Railway）。若想欣賞更多藝術與建築，可選擇到布洛德博物館（The Broad）、聯合車站（Union Station）與迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）逛逛；別忘了The Last Bookstore的書店內部是許多網友喜愛的打卡景點。

洛杉磯地標建築布萊德布利大樓（Bradbury Building）。Image ...
洛杉磯地標建築布萊德布利大樓（Bradbury Building）。Image by StockSnap from Pixabay

洛杉磯 義大利 小布

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