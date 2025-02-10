博物館展場像遊樂場 Paradox挑戰觀眾想像力

位於邁阿密的悖論博物館(Paradox Museum)既是藝術畫廊，也有科學展覽並且是21世紀遊樂場。美聯社

位於邁阿密的悖論博物館 (Paradox Museum)既是藝術畫廊，也有科學展覽並且是21世紀遊樂場，館內有許多互動和高度觸覺的設計，帶領遊客參觀視覺錯覺和其他適合Instagram時代的謎題，挑戰人們的想像。

博物館佔地1萬1000平方呎，坐落於邁阿密時尚的溫伍德(Wynwood)藝術和娛樂區，館長伊姆佩里澤里(Samantha Impellizeri) 表示，館內有70多件展品，充滿想像空間。

伊姆佩里澤里說，整座博物館在高度觸覺和互動展品與完全沉浸式的拍照機會之間起伏不定，人們在參觀過程中也成為了弔詭的悖論，並帶著一些真正有趣和獨特的社群媒體 內容離開。

悖論博物館在北美、歐洲和亞洲有十幾個分館。邁阿密分館2022年啟用，是北美第一座分館，之後陸續在拉斯維加斯、新澤西 設館。

伊姆佩里澤里說，每個悖論分館都與當地社區獨特連結，整個體驗過程會有不同的主題和藝術裝置；在邁阿密分館，館內設計不僅直接反映邁阿密，更特別反映了溫伍德社區。

每個悖論分館都與當地社區獨特連結，整個體驗過程會有不同的主題和藝術裝置。美聯社

悖論博物館許多展品讓人想起舊的嘉年華遊樂屋，例如鏡子迷宮、旋轉隧道和顛倒房間。不同之處在於，悖論博物館針對每個幻覺設計提供背後的數學和科學解釋。

伊姆佩里澤里說，悖論博物館是學前班到大學生校外教學的首選，有完整的教育活動規劃。

近十年世界各地興起沉浸式藝術體驗風潮。Meow Wolf公司在美國西部設有若干分館，此外，沉浸式梵高展 2017 年以來一直在北美、歐洲和亞洲巡迴展出。悖論博物館是這個風潮的一部份。

伊姆佩里澤里說，沉浸式體驗越來越受歡迎、也越來越多；這種互動式沉體驗趨勢正在興起，讓遊客成為藝術和整體裝置的一部分。

完整參觀悖論博物館通常需要60到90分鐘。成人和青少年門票26元，兒童門票20元。