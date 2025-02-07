千磅重巨型柏金包運送展場 出動警察「護駕」

法國精品愛馬仕（ Hermès）的柏金包（Birkin）。美聯社

什麼樣的展覽物品進場，需出動警方「護駕」？紐約郵報報導，近日一件柏金包（Birkin）的巨型雕塑，在運往佛羅里達州 的展覽場地時造成交通阻塞，這件愛馬仕 （Hermès）的「經典之作」最後在警察的護送下匆匆通過西棕櫚灘的街道。

這個由紐約藝術家GEO創作的巨型黃色柏金包名為「Big Birk」，將在「陽光之州」當代藝術博覽會Art Palm Beach展出。

媒體報導，這個重達1千磅的手提袋因體積龐大，以致必須遵守運輸超大型物品（如房屋與重型建築設備）時所適用的法規。

在娛樂、設計業有25年經歷的GEO表示，他們嘗試向這個經典且美麗的品牌致敬。他說，「Big Birk」絕對名副其實，需要一個團隊來創造、組裝與處理每個步驟，通常需要二至三周的時間。GEO說，這是個19英尺長的提袋，如果由一個人製作，需花上數月時間。

他估計製作費用上看10萬元，其中包括人力、運輸，還有保麗龍、木材、金屬和其他紡織品等材料，更別提費時無數的打磨、拋光、上漆與塗上樹脂等工作。

GEO指出，為了方便運輸，這件作品分成三件，由數輛卡車從紐約運來參加展出。儘管冬季天氣在運送途中對作品造成一些損壞，但他有信心在開幕之夜前修復。

一些觀眾對在Denis Leon畫廊展出的「Big Birk」十分著迷，激起不少潛在買家的興趣。GEO表示，已經收到一些客戶想要購買這件作品。

愛馬仕的柏金包是在法國的工坊以手工製作，只有少數技術精湛的工匠有能力將手袋縫合在一起。根據報導，從精品店購買一只柏金包，至少需9000美元，且一袋難求。

在二手市場上，一些藏家夢寐以求的手提袋也能賣到數萬美元，甚至更高，儘管幾可亂真的仿製品只賣極低的價格；近日沃爾瑪 推出一款售價低於100元的仿柏金包提袋，引起消費者瘋狂追捧。