提升幸福感 瑞典打造全世界最大木造城市

斯德哥爾摩。Image by Michelle Raponi from Pixabay

一支黃色吊車臂桿懸在斯德哥爾摩最大房地產 計畫之一的工地上方，但這台起重機並非在運送混凝土，而是將大塊木材吊給在零度以下工作的建築工人。

時代（TIME）雜誌報導，這是瑞典 房地產開發商Atrium Ljungberg所稱「全球最大木材專案」的開始。在瑞典首都的郊區，「斯德哥爾摩木造城」（Stockholm Wood City）已於去年十月動工，將在2027年前提供2000棟新屋。

該公司的核心目標是提升建築工程的永續性。據芬蘭Aalto大學與芬蘭環境研究所2020年的研究，若80%新建築使用木材代替混凝土與鋼筋，將有助抵消歐洲建築業一半的碳排放量。該專案開發總監海勒格倫（Håkan Hyllengren）表示，在使用天然材料的建築中度過美好時光，有助改善身心健康；他們希望能打造宜居城市，將自然融入，並建造永續的建築物。

大型木造建築在全球越來越受歡迎，新加坡 在兩年前啟用了一座46.8萬平方英尺的木造大學校園建築，2023年西雅圖一棟地標性的八層高經濟住宅大樓落成；而在雪梨，一棟巨大的木造零售與辦公空間正在施工中。

北歐國家擁有建造木造別墅與房屋的悠久傳統，並將環保問題列為首要考量，因此在加速興建大型木造房屋上，領先全球各地。挪威第三高的建築物 Mjøstårnet於2019年以木材建成；芬蘭首都赫爾辛基一個小型木造社區，已於四年前完工，且享有國家補助，目的在推動公共建築增加使用木材。瑞典北部小城謝萊夫特奧（Skellefteå）結合博物館、劇院、圖書館與旅館的全木造摩天大樓，於2022年開幕後，躋身全球旅遊必訪之地。

就像多數的多層木造建築，斯德哥爾摩木造城多使用一種稱為CLT（交叉層壓木材）的產品，這是以直角方式將各層木板黏合，使其硬度與強度幾可媲美鋼材或混凝土。

瑞典約有70%土地為森林，並於1903年成為世界第一個要求強制造林的國家。 海勒格倫表示，他們沒有木材匱乏的問題，因為造林政策，瑞典現在的森林面積比100年前還要多。他說，在興建木造建築過程中，碳排放量可減少一半，因為木材比混凝土更輕、更省時間，還可減少重型機械與能源的使用。

該類建築面臨的另一個潛在挑戰是防火安全，但海勒格倫指出，北歐的建築法規是全世界最嚴格的，經過適當設計與處理的木造建築在防熱和耐用上不輸傳統建材。他說，斯德哥爾摩木造城的所有建築物都必須內建灑水裝置，且CLT可承受極高的溫度，很難真的著火，如果真的著火，外層會在約626°F的溫度下燒焦，形成一道保護屏障，限制火焰蔓延。

Atrium Ljungberg的總部距離斯德哥爾摩木造城僅數個街區，裡面展示著建築模型，以及如何減少對環境的影響。海勒格倫說，希望木造建築能提升當地居民的健康，一些學術研究顯示，此類建材與較低的壓力有關；而民眾在參觀該計畫時也表示，有一種清新、生活在大自然的感覺。