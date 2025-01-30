我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA多元雇用有關

花滑選手登上美航死亡班機 3人疑為華裔

提升幸福感 瑞典打造全世界最大木造城市

編譯周靜芝 / 即時報導
斯德哥爾摩。Image by Michelle Raponi from Pixabay
斯德哥爾摩。Image by Michelle Raponi from Pixabay

一支黃色吊車臂桿懸在斯德哥爾摩最大房地產計畫之一的工地上方，但這台起重機並非在運送混凝土，而是將大塊木材吊給在零度以下工作的建築工人。

時代（TIME）雜誌報導，這是瑞典房地產開發商Atrium Ljungberg所稱「全球最大木材專案」的開始。在瑞典首都的郊區，「斯德哥爾摩木造城」（Stockholm Wood City）已於去年十月動工，將在2027年前提供2000棟新屋。

該公司的核心目標是提升建築工程的永續性。據芬蘭Aalto大學與芬蘭環境研究所2020年的研究，若80%新建築使用木材代替混凝土與鋼筋，將有助抵消歐洲建築業一半的碳排放量。該專案開發總監海勒格倫（Håkan Hyllengren）表示，在使用天然材料的建築中度過美好時光，有助改善身心健康；他們希望能打造宜居城市，將自然融入，並建造永續的建築物。

大型木造建築在全球越來越受歡迎，新加坡在兩年前啟用了一座46.8萬平方英尺的木造大學校園建築，2023年西雅圖一棟地標性的八層高經濟住宅大樓落成；而在雪梨，一棟巨大的木造零售與辦公空間正在施工中。

北歐國家擁有建造木造別墅與房屋的悠久傳統，並將環保問題列為首要考量，因此在加速興建大型木造房屋上，領先全球各地。挪威第三高的建築物 Mjøstårnet於2019年以木材建成；芬蘭首都赫爾辛基一個小型木造社區，已於四年前完工，且享有國家補助，目的在推動公共建築增加使用木材。瑞典北部小城謝萊夫特奧（Skellefteå）結合博物館、劇院、圖書館與旅館的全木造摩天大樓，於2022年開幕後，躋身全球旅遊必訪之地。

就像多數的多層木造建築，斯德哥爾摩木造城多使用一種稱為CLT（交叉層壓木材）的產品，這是以直角方式將各層木板黏合，使其硬度與強度幾可媲美鋼材或混凝土。

瑞典約有70%土地為森林，並於1903年成為世界第一個要求強制造林的國家。 海勒格倫表示，他們沒有木材匱乏的問題，因為造林政策，瑞典現在的森林面積比100年前還要多。他說，在興建木造建築過程中，碳排放量可減少一半，因為木材比混凝土更輕、更省時間，還可減少重型機械與能源的使用。

該類建築面臨的另一個潛在挑戰是防火安全，但海勒格倫指出，北歐的建築法規是全世界最嚴格的，經過適當設計與處理的木造建築在防熱和耐用上不輸傳統建材。他說，斯德哥爾摩木造城的所有建築物都必須內建灑水裝置，且CLT可承受極高的溫度，很難真的著火，如果真的著火，外層會在約626°F的溫度下燒焦，形成一道保護屏障，限制火焰蔓延。

Atrium Ljungberg的總部距離斯德哥爾摩木造城僅數個街區，裡面展示著建築模型，以及如何減少對環境的影響。海勒格倫說，希望木造建築能提升當地居民的健康，一些學術研究顯示，此類建材與較低的壓力有關；而民眾在參觀該計畫時也表示，有一種清新、生活在大自然的感覺。

瑞典 房地產 新加坡

上一則

飯前喝氣泡水 新研究：比喝水更有助減重

延伸閱讀

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典當局扣船調查
波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典扣押一艘「嫌疑船」

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典扣押一艘「嫌疑船」
莫斯科變暗了 瑞典財長：衛星照片證明俄經濟衰退

莫斯科變暗了 瑞典財長：衛星照片證明俄經濟衰退
波羅的海電纜似遭蓄意破壞 瑞典撈起涉案油輪船錨

波羅的海電纜似遭蓄意破壞 瑞典撈起涉案油輪船錨

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
用對的方式保存蒜頭，才能避免快速變質。（取材自unsplash.com＠Surya Prakash）

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

2025-01-25 19:55
有一項新研究發現，衰弱程度提升與失智相關，可能在正式診斷出失智的前九年就顯現。示意圖。（圖／123RF）

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

2025-01-23 12:35
好市多新品小籠包獲得好評。（取材自小紅書@灣區女工）

好市多迎春節變身亞洲美食天堂 這款小籠包獲食客好評

2025-01-24 19:55
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

2025-01-28 09:48

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命