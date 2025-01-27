紐約擁有這些「全美第一」頭銜 你聽過幾個？

尼加拉瀑布在1885年成為第一個州立公園。Image by 피어나네 from Pixabay

紐約可能是許多人心目中的第一，但你知道它在其他許多方面也是全美第一嗎？除了擁有第一座寵物墓園，旅遊網站Only in Your State報導了其他或許你未曾聽聞的「紐約第一」。

1. 紐約市 是美國的第一個首都（1785年）：美國憲法將紐約市命名為第一個首都，國會與最高法院最早的運作地點是華爾街的聯邦廳（Federal Hall，當時稱為紐約市政廳）；喬治·華盛頓便在此就任總統。可惜紐約市的首都地位並不長久，由於擔心上層階級走向貴族政治和以經濟為導向，這項榮譽於1790年轉移至費城。

2. 世界第一艘蒸汽船成功航行（1807年）：世界第一艘蒸汽船克萊蒙號（Clermont）改變了交通運輸史，這艘船在哈德遜河（當時稱為北河）上運行，往返紐約市與奧巴尼間；首航平均速度約為每小時5英里。

3. 第一次婦女權利大會在塞內卡瀑布（Seneca Falls）召開（1848年）：這次會議掀起了隨後幾年其他婦女權利大會的熱潮，會議討論了婦女獲得投票權的前景，以及婦女在社會中應扮演的角色。

4. 尼加拉瀑布成為第一個州立公園（1885年）：尼加拉瀑布在為州政府取得前，屬於私人所有，民眾幾乎無法進入該地區；值得慶幸的是，當尼加拉保留地被命名為州立公園時，一切都改變了。

5. 衛生紙發明於紐約市（1857年）：幾個世紀以來，人們如廁後一直使用其他物品來擦拭，直到1857年才發明了現在的衛生紙；最初是一張張出售，上面還印有發明者喬瑟夫·蓋耶提（Joseph Gayetty）的名字。

6. 泰迪熊是在布魯克林 發明的（1902年）：泰迪熊以狄奧多·羅斯福總統的名字命名，因他在一次事件中，拒絕殺死一隻被捕捉並綁在樹上的黑熊。這件事常見諸政治漫畫，紐約一名糖果製造商受到啟發，創造了以羅斯福為名的毛絨玩具熊，立即大受歡迎，讓這家新成立的玩具公司大發利市。

7. 美國第一座雲霄飛車是在康尼島（1884年）：這座雲霄飛車是一條木製的之字形鐵路，時速約6英里，票價為五美分。

8. 布魯克林誕生第一座專為兒童而設的博物館 （1899年）：該博物館的創立是希望為城市兒童提供自然科學教育。今日，兒童也相當程度參與了該館新展品的規畫。

9. 第一部付費觀賞的3D電影在Astor戲院放映（1915年）：這個複雜的技術，涉及光學影像及從舞台兩側投射的人物。

10. Lombardi's是全美第一家披薩店（1905年）：這裡起初是家雜貨店，出售用紙包著的番茄披薩。

11. 第一家啤酒釀造廠在曼哈頓下城開業（1633年）：Peter Minuit釀造廠只營業了五年，據稱是美國第一家公眾啤酒釀造廠。

12. 紐約是第一個規定車輛必須使用車牌的州（1901年）：第一塊車牌並非由州政府、而是由車主親自製作（通常是皮革或鐵製）；車牌上印有車主姓名縮寫，目的是紀錄所有權。