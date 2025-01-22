野火倖存藍色麵包車 奇蹟照片引熱議

加州洛杉磯斷崖山火(Palisades fire)燒毀無數人的家園、汽車，但在燒焦廢墟中一部鮮明藍車的奇蹟照片在網路瘋傳。美聯社

加州洛杉磯 斷崖山火 (Palisades fire)燒毀無數人的家園、汽車，但是24 歲衝浪板製造者馬丁(Preston Martin)曾形影不離的藍色復古大眾(Volkswagen)麵包車竟然倖存、絲毫未損，他大感驚訝，燒焦廢墟中一部鮮明藍車的奇蹟照片在網路瘋傳。

對馬丁來說，這部藍車不僅是代步工具，大學期間，他還在車內睡了一年；斷崖大火發生前，他把車子停在了馬里布(Malibu)一個街區，大火發生後，當地房屋和汽車都被大火燒毀，處處廢墟和燒焦金屬，心想愛車八成也報廢，

沒想到，藍色車子居然倖存。美聯社攝影師拍攝到一張相片，一台色彩鮮豔像巴士般的車子在焦黑廢墟中鮮明突出， 電視和網路處處可見，為觀眾帶來不少樂趣。

馬丁說，這輛麵包車充滿魔力，按照道理，車子應該被烤一烤，沒想到安然無羌。

馬丁去年夏天將藍車賣給朋友兼事業夥伴溫勞布(Megan Krystle Weinraub)。目前，藍車停放的社區仍不對公眾開放，馬丁和溫勞布沒辦法查看車輛。

馬丁說，從車子的照片來看，車窗似乎有煙灰。

馬丁在加州大學 聖塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)攻讀機械工程系三年級時一時興起買了這輛1977年大眾 Type 2麵包車。當時他的母親大聲呵斥他亂花錢，馬丁卻說可修繕車子內部、並在大四那一年入住省房租，他履行約定入住，母親也開始喜歡上車子，甚至為車窗縫製窗簾。

馬丁去年夏天將藍車賣給29歲的溫勞布 。溫勞布以Vibrant Boards品牌設計衝浪板和滑板，馬丁在Starlite旗下生產碳纖維衝浪板。

溫勞布為買來的藍車命名Azul，西班牙語意指「藍色」；1月5日朋友們開著那輛車去衝浪，結束後由馬丁將車停在蓋蒂別墅(Getty Villa)附近公寓山上一塊平地。

兩天後發生斷崖山火，溫勞布帶著狗和一些狗糧，開著主要代步車輛逃離，徒留藍車Azul在原地。

溫勞布事後收到鄰居傳來的照片，有一輛巴士般的車子，鮮明藍白色依舊，絲毫無損；她看到照片時在浴室，放聲尖叫，隨後打電話給馬丁，馬丁驚慌失措，接著打電話給母親，母親也欣喜若狂。

美聯社的照片在電視上播出、也在網路上流傳，令他們震驚。