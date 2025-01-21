堵塞下水道的油脂塊 科學家：可變香水原料

示意圖。圖：pixabay

科學家真的能化腐朽為神奇，他們想出了一種方法，可將堵塞下水道的惡臭油脂塊轉換成芬芳的香水原料。

紐約郵報報導，想出這個「一石二鳥」妙計的是英國愛丁堡大學教授華勒斯（Stephen Wallace）。他表示，這項特殊的回收措施，是利用細菌來吃油脂塊，並將其轉化為香水與洗髮精等產品中使用的芳香化合物。

華勒斯指出，當人們將日常廢棄物沖入馬桶時，會產生油脂塊；它們與凝固的污水和食用油結合，形成更巨大的油脂塊。2017年發現的史上最大油脂塊，長820英尺、重28.6萬磅，堵塞了下水道系統，導致嚴重的污水倒灌。

每日郵報曾報導，負責倫敦廢水處理的泰晤士水務公司（Thames Water）每年花費超過2200萬美元清理這些阻塞的油脂塊。紐約市 的污水系統同樣飽受此一困擾。

傳統作法是，清除污水系統的油脂後，將這些巨型垃圾送往垃圾掩埋場焚燒。不過，華勒斯提出的新方法，可處理這些廢棄物，同時讓下水道不再散發惡臭。

首先，他從一家清理下水道的公司取得油脂塊，用高溫 蒸氣殺死有害微生物；再將大量經特殊基因改造的細菌注入油脂塊，這種細菌會「吃掉」它們，產生一種在化妝品業幾乎都會用到的松木香味。

華勒斯談到他的靈感時表示，他們知道細菌喜歡脂肪，所以想到，也許可以重新設計，讓細菌吃掉油脂塊，然後將其轉化為有用之物。他說，他的構想是用他的油脂塊除臭劑來處理污水設施，以減少與之相關的氣味。他說，想像一下，這些生活在下水道中的新細菌會分解油脂塊，並將它們變成芳香的化學物質。

如同抹香鯨腸道中的分泌物龍涎香，在乾燥後成蠟狀物質，是珍貴的香水原料與藥材。華勒斯說，這些經細菌分解後的油脂塊，可說是「窮人版的龍涎香」。

除了讓污水不再發出惡臭，華勒斯的提案也有助於降低處理油脂塊的高昂費用。他說，從油脂塊中製造出有用且有價值的東西，不但可以抵銷成本，甚至可以獲利。

不過，華勒斯也表示，他的團隊無法製造出足夠的商業用香水原料，所以別指望很快就能在百貨公司看到「油脂塊香水」，但他的實驗室正與英國的企業夥伴合作，看看 未來是否可行。

無論如何，這位生物學家相信，它有潛力成為氣候危機的解決方案之一，並為後代創造更永續的未來。