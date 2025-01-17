建築大師萊特最迷你作品 隱身威斯康辛州立公園

美國建築大師法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright）。美聯社

從他第一座受北美大平原啟發的草原風格（Prairie-style）建築，到落水山莊（Fallingwater）的隱世寧靜，建築大師法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright）在長達七十年的職業生涯中，以其創新的設計為美國建築賦予新的定義。萊特畢生共設計了1114座建築作品，其中532座已建造完成。

其中最不為人知、也是萊特所有作品中最迷你的一座建築，能為一般遊客與超級粉絲帶來最直接的體驗；這座賽斯·彼德森小屋（Seth Peterson Cottage）位於威斯康辛州 鏡湖（Mirror Lake）州立公園內，面積僅880平方英尺。

儘管它很小，但卻是萊特烏索尼亞（Usonian）式住宅的最佳典範之一，這種簡約時尚的風格專為中產階級而設計，注重居家與大自然的融合，提供實用、經濟且美觀的住宅。但賽斯·彼德森小屋在萊特的作品中更為獨特的是，它是第一座、也是少數可供度假出租的住宅之一。

萊特基金會的網站說明，這座小屋寧靜而充滿活力，矗立在鏡湖的高處，呈現出線條感十足的幾何圖形，彷彿同時擁抱著大地，又從中迸發而出。

這棟一臥室的小屋坐落於樹林環繞的山丘上，兩側有一堵以當地砂岩砌成的小牆，並採用了一些萊特建築的標誌性設計，如觀景窗、懸臂式屋頂與一個居中的大壁爐。

賽斯·彼德森小屋保護協會在其網站上指出，用於鋪砌外部陽台的石板一直延伸到室內，成為小屋的地板，彰顯萊特的建築哲學，即生活中的內外世界幾乎融為一體。

彼德森是萊特的忠實粉絲，他申請加入萊特與妻子奧爾吉凡娜（Olgivanna）所創辦的塔里埃森（Taliesin）建築學院，但遭到拒絕；之後，他又多次嘗試委託萊特為他建造房屋，但同樣被拒。最後，彼德森寄了一千元給萊特作為訂金，萊特在花光這筆錢後，別無選擇只好接受委託。不幸的是，彼德森並沒有足夠的財力來完成這項工程，他甚至試圖參與其中來降低建築成本。

萊特於1959年去世時，建築工程仍在進行中，而彼德森則於1960年完工前不久自殺身亡。儘管威斯康辛州政府在六年後買下了這棟建築物，但小屋仍荒廢了數年。1989年，當地義工成立了賽斯·彼得森小屋保護協會，修復這座建築珍品，並將其出租。

至今小屋已接待了來自全球各地的1萬多名訪客。其中可容納兩人，另外還配備一個折疊式沙發，可供另兩位客人使用；屋內還有廚房，具備所有必需品，如果喜歡在戶外用餐，這裡也有一個附烤架的室外燒烤區。

小屋遠離塵囂，可飽覽威斯康辛州的田園風光，畢竟萊特希望他的設計能讓居住者或遊客與周遭自然環境緊密連結。該協會還提供租屋者獨木舟、划槳與救生圈，以及充足的木柴。附近可從事的戶外活動，包括健行、騎自行車、划船、釣魚 、游泳與高爾夫球；若在冬季造訪，也有騎乘雪地摩托車及滑雪的機會。

小屋每晚租金 為325元，預訂時需額外支付30元手續費；最少需租住兩晚，可提前兩年透過Sand County Vacation Rentals網站預訂，但通常很快就額滿。

對於只想駐足參觀的遊客，賽斯·彼德森小屋在每個月的第二個周日下午1點至4點開放，下午3點半停止入場。門票每人5元，12歲以下孩童免費。