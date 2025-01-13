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震後重生的烏茲別克 像建築教科書

編譯周靜芝 / 即時報導
烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）的建築物。Image by Tomoyuki Mizuta from Pixabay
烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）的建築物。Image by Tomoyuki Mizuta from Pixabay

開車穿過塔什干（Tashkent），感覺就像翻開一本建築教科書，裡面充滿了蘇聯粗獷主義、東方主義、現代主義、未來主義和新古典風格的案例。烏茲別克首都的建築物棟棟相連，彷彿遊樂園裡的旋轉木馬，讓人目不暇給。

有線電視新聞網（CNN）報導，1966年的一場地震，讓塔什干的大部分基礎設施遭夷平，其後這座城市就成了「都市主義」的實驗室。全球建築師紛紛在此大展身手，重建道路、公寓、旅館、劇院、購物中心、地鐵站以及各種公共建設，以不同方式呈現進步的社會主義生活。

如今，由已故的扎哈·哈蒂（Zaha Hadid）與安藤忠雄等名建築師所設計的新地標，以及為2025年亞洲青年運動會興建、由五座先進運動場館組成的「奧運城」，都在趕工中。首都之外，布哈拉（Bukhara）、撒馬爾罕（Samarkand）和希瓦（Khiva）等地也有許多古老的圓頂市集、伊斯蘭學校與商隊驛站，這些都是為穿越絲路的商人而建。

現在，烏茲別克政府正投入大量資源，凸顯這些豐富的建築遺產，是這個前蘇聯共和國向世界開放的一部分，而歷史遺址的保護工作成為當務之急。

烏茲別克藝術文化發展基金會（ACDF）主席烏美羅娃（Gayane Umerova）在一份聲明中表示，透過保護與修復這些獨特的建築，烏茲別克將定位為全球文化旅遊目的地。她說，這項投資將在「增加觀光收入、創造就業、都市活化、文化品牌打造，以及在新時代保存並重新詮釋該國遺產」上獲得回報。

烏茲別克有60%的人口年齡在30歲以下，並非每個人都對蘇聯時代的遺跡情有獨鍾；年輕人通常會選擇住在西式公寓，並對國際商業區內金碧輝煌的高樓（包括龐大的塔什干購物中心）引以為傲。無可避免的是，一般的現代化建築有時會與保護主義者衝突，尤其是2017年，為了興建商業園區，塔什干市拆除了具地標性的Dom Kino電影院，引爆古蹟保護人士的抗議。

過去三年，ACDF在10個國家舉辦了10場展覽，包括在巴黎羅浮宮與米蘭三年展；此外，還召開了多場會議、開發一款「塔什干現代主義」應用程式，並出版一本厚900頁的書「塔什干現代主義 XX/XXI」。

葛洛娃尤克（Ekaterina Golovatyuk）是來自米蘭的建築師，也是「塔什干現代主義」一書的共同編輯。她說，社群媒體也發揮了影響力，網友分享烏茲別克鮮為人知的奇觀，讓這些建築更受矚目，並轉化為某種文化與藝術品，這是每天在城市中走過這些建築時所無法察覺的。

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