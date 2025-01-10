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領養的黑貓成作畫繆思 還幫她圈粉、招財

編譯潘勛／即時報導
黑貓。示意圖。Image by Claudia from Pixabay
黑貓。示意圖。Image by Claudia from Pixabay

藝術史上，不少畫家都由動物取得靈感。對畫家莎拉‧謝夫齊克(Sara Szewczyk)來說，她的繆思女神就是領養的黑貓巴吉拉(Bagira)，2019年還為創作掙扎不已的她靠著把巴吉拉畫成魅惑、女巫貓的角色，分享上Instagram，便迅速圈粉成名，可以說她的黑貓為她帶來財氣。

雅虎生活(Yahoo Lifestyle)報導，這世上如果有真理的話，那便是人們上網都愛可愛的貓咪畫作，巴吉拉也不例外。謝夫齊克當畫家直到2019年都還為生活煎熬，直到她領養巴吉拉。

事實證明巴吉拉真是她藝術天堂的好麻吉，讓她走上創作之旅。謝夫齊克把巴吉拉畫成大大眼睛的黑貓女巫，貼上Instagram，人們很快就聚集來看她把可愛黑貓打造成主角，而擘繪的故事，既愛貓又愛魔法的讀者便成為她的追隨者。

謝夫齊克寫道，隨著自己愈來愈愛巴吉拉，自己的畫作及追隨者就愈多；這些年下來，她已能靠著出售版畫、貼紙等對巴吉拉黑貓的詮釋而賺錢，甚至還出繪本。過去一年，她在兩家不同畫廊辦畫展。

拜可愛小黑貓巴吉拉，還有她線上社群的好人所賜，謝夫齊克已能把自己的繪畫，變成全職生意。她表示，自己很快就能靠著做自己最愛的事謀生：畫出、創造一個魔法世界，裡頭滿是女巫、植物以及她的小貓繆思。

謝夫齊克表示，每天都有她的貓繆思在旁度過，還能與愛貓、全世界喜愛藝術的人聯結起來，真是很感恩。

其他人也有同感。一位粉絲開玩笑寫道，「黑色喵星人巴吉拉萬歲」。

另位也追隨謝夫齊克這趟旅程的藝術家有同感，表示「身為黑貓藝術創作者，妳（指謝夫齊克）的藝術網真的啟人靈感。因此，嚴格來說，巴吉拉也是我的繆思？」

很多藝術家都由動物取得靈感；古老的洞穴繪畫就顯示大批牲口在移動。墨西哥畫家芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)就因自畫像，畫著她與寵物而享譽全球，內容由熱帶鳥類到蜘蛛猴不等。畢卡索也常把自己的臘腸犬拉姆普(Lump)融入自己畫作。

寵物 墨西哥 畢卡索

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