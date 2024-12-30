大都會博物館斥資5.5億改建 取名致敬唐騮千夫婦

圖為紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)。（路透）

紐約大都會博物館 (Metropolitan Museum of Art)將斥資5.5億元改建現代暨當代藝側翼，並以「唐騮千夫婦」(Oscar L. Tang and H.M. Agnes Hsu-Tang Wing)命名，對捐款1.25億元的唐氏夫婦致意；館方公布第一張改建效果圖，預計2026年動工、2030 年完工。

改建的側翼約佔地12萬6000平方呎，由埃斯科貝多(Frida Escobedo) 設計，她是博物館154 年來負責設計側翼的第一位女性建築師。

大都會博物館館長兼執行長霍萊因(Max Hollein) 聲明稱，埃斯科貝多為唐翼設計的靈感不凡、深思熟慮而且充滿活力，不僅反映她對建築史、物質性和藝術表達的理解，也對大都會博物館使命、收藏品和參觀者表達高度認同。

現當代藝術側翼位於大都會博物館的西南角，埃斯科貝多這次大幅改造並不會擴增館方佔地面積，但會增加近50% 展覽空間，改建完成後，側翼展示總面積約可達7萬1000 平方呎。

階梯式、棱角分明的設計採用石灰石格子立面，建築師工作室說這樣的安排讓人想起'celosía'，一種傳統的墨西哥 微風牆，在西班牙、中東和非洲建築傳統中有深厚的歷史根源；還將包括位於翼樓第四、五層約1萬8500 平方呎的戶外露台。

埃斯科貝多工作室一位代表透過聲明說，側翼將由三層底座組成，支撐凹進的第四、五層；四樓展覽畫廊和露台相結合，將展示委託製作的當代藝術品，與現有屋頂露台相呼應，五樓主要舉辦臨時展覽，另有額外景觀露台以及社區聚會空間，可欣賞中央公園和紐約市景觀。

藝術家兼大都會博物館受託人卡斯蒂爾(Jordan Casteel)表示，長期以來，大都會博物館一直是藝術家創造力的源泉，埃斯科貝多透過出色設計完美延續這個傳統，她的設計靈感部分源自館方藏品和現有架構。期待改造後的側翼煥然一新。

紐約大都博物館2021年底宣布，華裔董事唐騮千(Oscar L. Tang)夫婦捐出1億2500萬元，創館方有史以最大筆捐款，將用以重建現代藝術畫廊，新館翼將以唐氏夫婦命名至少50年。