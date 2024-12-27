紐約傳奇金色圓頂公寓求售 所得將助非洲學童

慕名前往紐約市知名的熨斗大廈（Flatiron Building）遊客，可能注意到這座地標較不為人知的鄰居：一棟狹窄的高樓；若非它有個華麗亮眼的金色圓頂，否則看來毫不起眼。Image by Monica Volpin from Pixabay

慕名前往紐約市 知名的熨斗大廈（Flatiron Building）遊客，可能注意到這座地標較不為人知的鄰居：一棟狹窄的高樓；若非它有個華麗亮眼的金色圓頂，否則看來毫不起眼。

有線電視新聞網（CNN）報導，這棟大樓閃閃發光的「皇冠」，為兩層樓高、佔地5777平方英尺的頂樓公寓，現在正以2500萬元的價格求售。

這座擁有五間臥室、五間浴室的豪宅位於第五大道170號的頂樓，建於1898 年，比熨斗大廈還要早四年。它也被稱為Sohmer鋼琴大樓，設立於此的Sohmer公司在1880年代成功推出第一架小型三角鋼琴。

蘇富比經紀人崔格利亞（Lawrence Treglia）表示，這是一棟真正的紐約老建築，金色穹頂尤其經典，每當人們看到熨斗大廈時，它總是出現在右側。

崔格利亞說，紐約同類型的頂樓公寓通常都是新開發的項目，以此價位沒有同類型房子可堪媲美。

這棟具藝術風格的建築是由美國建築師梅尼克（Robert Maynicke）所設計，20世紀初他在紐約市留下不少代表作，包括紐約時報 原址柏路（Park Row）41號，以及第五大道200號（曾是玩具製造中心，設有獨特的金色人行道時鐘，現為Eataly 與Tiffany等公司所在地）。包厘街（Bowery St）190號這座布滿塗鴉的街角建築，也出自他手；這裡曾因是知名攝影師梅塞爾（Jay Maisel）的工作室，而增添一抹傳奇色彩，並成為紀錄片中主角。

第五大道170號曾是容納出版社等各類企業的商辦，千禧年之際改建為公寓。著名企業家與慈善家卡爾（Gregory C. Carr）於2001年以約750萬元購入，隨後進行翻修，他在接受CNN採訪時表示，該頂層公寓出售所得將用在莫三比克興建學校與幼稚園。

這座圓頂屋提供360度欣賞紐約天際線的景觀，圓頂正下方是一間設有酒吧推車的起居室；其他亮點包括設有天窗的開放式廚房兼餐廳、大理石紋浴室、私人屋頂露台，以及華麗的鑄鐵螺旋狀樓梯。

崔格利亞說，置身圓頂屋中，感覺十分特別，在主臥室內，由於特殊的設計與位置，有如入住豪華酒店。

雖然第五大道170 號不像它的三角形鄰居一樣被視為建築奇觀，但也擁有獨特、纖細的造型。這棟13層、120呎高的建築僅29呎寬，是為取代先前矗立在該處的一棟簡陋褐砂石建築而設計的。