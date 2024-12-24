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哈佛大學珍貴資產 隱身校園自然史博物館

編譯周靜芝 / 即時報導
哈佛大學的自然史博物館。圖取自哈佛大學的自然史博物館網站截圖
哈佛大學的自然史博物館。圖取自哈佛大學的自然史博物館網站截圖

人們對藝術的反應往往是驚嘆於創作的難度，以及是否願意讓它裝飾自己的房子。雅虎生活網站撰稿人歐康諾（William O’Connor）表示，當他終於進入哈佛大學的自然史博物館，參觀由德國父子檔藝術家里奧波德（Leopold）與魯道夫·巴拉契卡（Rudolf Blaschka）手工製作的玻璃花系列時，興奮之餘更令他瞠目結舌。

博物館收藏部門經理布朗（Jennifer Brown）在接受訪問時表示，經常有人來到玻璃花展區問：「玻璃花在哪裡？」她說，這種事每天都會發生。對於不熟悉的人來說，這是因為巴拉契卡父子在19世紀至20世紀初的數十年間製作的數百件玻璃創作，因栩栩如生，讓觀眾難以相信它們不是真的。

巴拉契卡家族是玻璃製造商，起源可追溯至15世紀的威尼斯。1853年，里奧波德在一次前往美國的旅行中，船在亞速爾群島附近擱淺；在旅程停頓期間，他看到水母與其他無脊椎動物，便開始描繪它們。據說他除了畫個不停，也意識到它們與玻璃的相似性。回國後，里奧波德開始使用傳統的燒拉玻璃技術製作植物與無脊椎動物的玻璃模型。

魯道夫在13歲時加入父親的行列，兩人放下生產玻璃眼球、珠寶與實驗器皿的生意，他們的作品，吸引了貴族收藏家與博物館的注意。洪堡（Humboldt）與海克爾（Haeckel）家族的收藏，也為日後的新藝術（Art Nouveau）名家慕夏（Alphonse Maria Mucha）、奧塔（Victor Horta）、蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）和吉瑪（Hector Guimard）等人奠下基礎。

但巴拉契卡父子的作品也意外地開啟了另一扇窗，在他們之前，無脊椎動物的難以展示，常令科學家感到沮喪；它們經常被放在酒精溶液中，慢慢失去形狀，也就失去了教育意義。而乾燥與壓扁的植物，不僅失去生氣，也無法進行三D檢視。

第一批玻璃花被送到布魯塞爾的一家博物館收藏，但不幸被燒毀。父子兩人又用燒拉玻璃技術鑄造了約1萬種無脊椎動物玻璃模型，如今散見世界各地的博物館與私人收藏。

歐康諾指出，現在唯一能找到巴拉契卡父子的植物藝術作品的地方是哈佛大學；當時，哈佛正在興建一座植物博物館，而玻璃植物標本具有令人讚嘆的工藝與教育功能。

在慈善家威爾（Mary Lee Ware）的贊助下，巴拉契卡父子在50年間專為哈佛製作了4300個、約780種植物模型。

1894年，植物學家迪恩（Walter Deane）受託測量這批玻璃植物的精確程度。他在「植物學報」（Botanical Gazette）上寫道，當這些花朵躺在玻璃櫃內的白色紙卡上時，一開始會被它們的美麗所吸引；仔細觀察後，會越來越驚訝與興奮地發現它們與大自然是如此精確地吻合。

歐康諾說，儘管精確性並非這些玻璃花如此引人注目的原因，它們是藝術珍品，也是與人類自古以來潛能的一部分---喜歡運用技巧與想像力來描繪周圍的自然世界。

博物館 哈佛大學 德國

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