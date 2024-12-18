美國老字號奢侈百貨 關門4年後重啟改造計畫

老字號百貨公司羅德與泰勒（Lord & Taylor）在2020年吹熄燈號，關閉了全部門市；如今這個「美國最古老奢侈百貨」，正企圖以全新策略，結合現代與懷舊，希望奪回其在零售業的地位。路透

老字號百貨公司羅德與泰勒（Lord & Taylor）在2020年吹熄燈號，關閉了全部門市；如今這個「美國最古老奢侈百貨」，正企圖以全新策略，結合現代與懷舊，希望奪回其在零售業 的地位。

每日郵報報導，羅德與泰勒百貨公司正啟動的品牌重塑計畫，包括恢復草書字體的標誌。這家擁有近200年歷史的零售商 決心要證明其經典風格，永不過時。

Regal Brands集團策略長耶奈爾（Sina Yenel）在接受業內媒體Retail Dive訪問時表示，2022年捨棄經典標誌是對品牌最大的背叛。Regal Brands在今年稍早收購了羅德與泰勒的智慧財產權。

Regal Brands在接手後，成立一個75人的團隊，肩負著為現代消費者重新打造羅德與泰勒的使命。此次重啟不僅希望找回過往榮光，更將摒棄瞬息即逝的潮流；耶奈爾強調，羅德與泰勒應是恆久的時尚。

這家零售商的回歸重點在於提供高檔、永恆的時尚，避免超奢華與快時尚的兩個極端，將自己定位為持久品質與風格的提供者。

面對消費環境的轉變，重啟後的羅德與泰勒初期將以網購為主；試運營期間，主打家居用品、服飾與鞋類，以契合品牌精神。為了強化線上體驗，該公司也將推出在地的客戶服務，而非外包給遙遠的海外客服中心。

該公司的雄心並不僅是線上購物，Regal Brands希望未來可透過快閃店與店中店的方式，讓品牌重返實體零售空間，恢復傳統零售業曾提供的購物樂趣。

由兩位英國移民在紐約市 下東區所創的羅德與泰勒，成立於1826年，是美國時裝零售業的先驅，培養了無數設計人才，為一代又一代的購物者創造了珍貴的回憶。

耶奈爾對品牌的新篇章感到樂觀，他表示，小有小的好處，可以在瞬間做出決定，給予經營者較大的靈活性。