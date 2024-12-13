全球第一家3D列印旅館 2026年德州開張

德州奧斯汀3D列印建築公司Icon在列印一棟房屋的牆壁。路透

美國第一家3D列印 屋六年前竣工，從此從維吉尼亞到加州 ，從墨西哥 到肯亞，全美全球都有了。想見識一下3D列印建築的魅力？不妨稍候，到2026年，德州西部的馬法（Marfa）市就會出現全球第一家3D列印旅館。

馬法市的宇宙旅館（El Cosmico）正在目前露營車、蒙古包和帳篷林立的大露營區擴建全球第一家3D列印旅館。這是奧斯汀3D列印建築公司Icon、建築設計公司比亞克英格斯集團（Bjarke Ingels Group）和旅館老闆蘭伯特（Liz Lambert）三方合作的計畫。

三方將合建43個房間、18座獨立屋，由Icon的龍門架式火神列印機負責打造。這部列印機寬46.5呎，高15.5呎，重4.75頓。它循著軌道，圍繞固定的軸心，根據設計圖，在軟體設計的圖樣結構裡，灌入專利水泥Lavacrete，一層層疊印出房屋。

3D列印建築法的一大強項是，要構築曲狀或任何形狀，都比傳統建築法簡易得多。本計畫的設計師充分運用這項優勢，設計出大異於傳統方形的旅館房間，讓遊客體驗順應當地自然環境造型的獨特建築。

比亞克英格斯集團創辦人、創意主任英格斯說，「我們把Icon的3D建築技術發揮到極致，想像一片荒漠中誕生出行雲流水、曲折有緻的線條與結構，把符合當地沙、土、色調的質材當作列印媒介，建造仿如拔地而起的圓形旅館。」

成型圖和建造初期的照片顯示，圓圈型、中立色調的建築，果真看來像是從地上冒出的房子。別被外形唬了，內部裝潢雖然談不上高級時髦，卻也品味十足，稱得上舒適養眼。

馬法市雖然地處偏僻，獨特的氛圍卻吸引了不少藝術家和藝術愛好者，也成為成千上萬遊客造訪的熱門景點。Vogue雜誌估計，2019年遊客有4.9萬人。宇宙飯店不僅在擴張店面，還把占地60英畝的店址移往郊區。3D列印房間打造完成後，旅館新址將有餐廳、游泳池、沐浴按摩場、團體活動中心。現有的露營車、帳篷等仍會保留，搬到新的地方。

更新擴張的宇宙飯店預定2026開張，其中3D列印打造房間價格可能和一般房價一樣，目前還沒開放預訂，據悉每晚約在200元和450元之間。