LV紐約最美臨時旗艦店 打造出品牌新高度

位於曼哈頓東57街6號的新店樓高五層，設有LV在全美的第一家咖啡館與巧克力店，巨型戶外裝置與獨家紀念品，成功吸引粉絲前往朝聖。路透

路易威登（LV）在紐約市 打造了全新的旗艦店，這是這家法國精品品牌在北美最大、最光彩耀目的旗艦店。位於曼哈頓 東57街6號的新店樓高五層，設有LV在全美的第一家咖啡 館與巧克力店，巨型戶外裝置與獨家紀念品，成功吸引粉絲前往朝聖。

上個月的開幕活動星光閃閃，好萊塢明星布萊德利·庫柏、安娜·德哈瑪斯、妮娜·道伯瑞、辛西婭·艾利沃、珍妮佛·康納莉與「生活教主」瑪莎·史都華均身著LV裝扮出席盛會。

令人難以相信的是，這間旗艦店只是臨時性質，在第五大道旗艦店進行裝修期間，將持續營業數年。該永久地址的外牆，目前包覆著6個超大LV硬箱，引來大批遊客拍照，儼然成為第五大道新地標。

在新店中，經典的行李箱也同樣引人注目。四個高52英尺、由品牌最具代表性的Courrier Lozine 90硬箱堆疊成的雕塑，是由建築師事務所OMA的建築師重松象平所創作，象徵紐約的天際線。

一面59英尺高的鏡面牆由Keepall和較小的Speedy兩款LV手提袋組成，作為通往五樓的隔間。與LV合作的夥伴包括藝術家理查德·普林斯（Richard Prince）、草間彌生、村上隆，以及時裝設計師斯蒂芬·施普魯斯（Stephen Sprouse）、服飾品牌Supreme等，他們所設計的圖案照片，掛在閃耀的舞台兩側。

LV的商品分布在不同的空間，一樓是皮製品專區，二樓是全新的旅遊專區，並設有客製化的工作坊；女裝在二樓，男裝則在三樓。

為了慶祝開幕，LV推出一系列彰顯紐約風格的男女服裝、皮製品、配飾與禮品，其中涵蓋全新上市的計程車黃色「Neverfull Inside Out」、搭載黃色襯裡與趣味標籤的「Speedy Soft」、以紐約市摩天大樓為拼接元素的「Capucines」，以及閃閃發光的淺金色「GO14」。

五樓是專屬私人休息室、Objets Nomades與Art de la Table系列，一間密室則展示著LV高級鐘錶與珠寶。

四樓則瀰漫著香味，書架林立的咖啡館Le Café，推廣文化與美食；由法國名廚 Arnaud Donckele與Maxime Frédéric指導，在地新銳廚師Christophe Bellanca與Mary George掌舵，強調「奢華小食」的概念。

精品巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric，推出由米其林甜點主廚Maxime Frédéric在巴黎廚房手工製作的招牌巧克力，充分展現LV對創新的熱情。