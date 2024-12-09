我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約酒店價新高 觀光團、門票費也漲 遊客怨無法負擔

精神病慣犯被捕2月將獲釋 曼哈頓華人恐慌

彩通公布2025代表色：摩卡慕斯 滿滿鬆弛感

編譯尤寶琪／即時報導
彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)公布2025年代表色是色號17-1230、名稱「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)的棕色。圖取自Pantone Color Institute網站
彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)公布2025年代表色是色號17-1230、名稱「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)的棕色。圖取自Pantone Color Institute網站

彩通(Pantone)公布了2025年年度色彩，跌破不少人眼鏡，彩通這次選出的是⋯棕色！

Brat Summer的霓虹綠和「魔法壞女巫」(Wicked)的西瓜紅都已經過時了；權威性色彩研究機構彩通在5日早上公布，2025年的年度色彩，是看起來更端莊的「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)色。

色號為PANTONE 17-1230的摩卡慕斯，根據彩通聲明，是一種溫暖的棕色調，蘊含著內在的豐富質感，讓人聯想到可哥、巧克力和咖啡的美味品質，滿足我們對舒適的渴望。

彩通副總經理普雷斯曼(Laurie Pressman)告訴「今日美國報」(USA Today)，這是「一種充滿感官和舒適溫暖的柔和棕色」。

普雷斯曼表示，這顏色是為了吸引多重感官，喚起讓你拿起湯匙享用的慾望。受到日益流行的「小確幸文化」（Little Treat Culture）之啟發，也就是人們在日常生活中，透過像是買杯咖啡等小確幸，來讓讓自己的生活更舒適愉悅的做法，普雷斯曼鼓勵粉絲「找到屬於你的摩卡時刻」。

「小確幸文化一開始是為了增加我們個人的舒適感和幸福感，」她說；無論是一杯加了太多奶油的咖啡，或是一杯滑順的巧克力牛奶，這顏色和他的名字，都旨在挑逗你的味蕾。

除了會讓人聯想到巧克力外，普雷斯曼和行政總監艾斯曼(Leatrice Eiseman)告訴「今日美國報」，這個色調還營造出了一種和諧溫暖的感覺。

彩通在2023年和2024年，分別選擇了非凡洋紅(Viva Magenta)和柔和桃(Peach Fuzz)作為年度顏色，反應了在經歷長期新冠肺炎疫情封鎖後，慶祝的願望。普雷斯曼和艾斯曼表示，現在，隨著新冠肺炎疫情成了歷史，世界已經準備好擁抱更柔和、更安靜的快樂。

「當我們尋找今年的色彩時，覺得主題重點應該是和諧這個概念，」普雷斯曼指出。她說，隨著世界變得越來越複雜，消費者反開始尋求內心的平靜與平衡。一種既能體現奢華，又能與自然世界同調的淺棕色，可以說是表達這種渴望的完美色調。

咖啡 疫情 新冠肺炎

上一則

煮泡麵加這1神物口感瞬間升級 神似日式拉麵

延伸閱讀

Pantone公布2025年代表色走低調奢華風 ：摩卡慕斯

Pantone公布2025年代表色走低調奢華風 ：摩卡慕斯
星巴克推新遊戲 有機會獲終身咖啡大獎

星巴克推新遊戲 有機會獲終身咖啡大獎
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
拒絕咖啡奶精 營養學家點出這5個理由

拒絕咖啡奶精 營養學家點出這5個理由

熱門新聞

好市多。（路透）

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

2024-12-02 09:46
示意圖。Image by cottonbro studio from Pexels

專家提醒：退休後被常低估的5項花費

2024-12-03 09:15
咖啡。Image by Ylanite Koppens from Pixabay

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

2024-12-02 09:08
好市多。（路透）

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

2024-12-03 10:29
Image by Agover from Pixabay

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

2024-12-04 09:15
阿開木果(ackee fruit)。Image by falco from Pixabay

自家後院種這7種植物 有可能違法

2024-12-04 13:25

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出