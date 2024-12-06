這家飯店隱身120年火車站 流傳一段二戰淒美故事

田納西州納許維爾。Image by Paul Brennan from Pixabay

在深具歷史意義的地方用餐或住宿，獲得的體驗遠超過一切。田納西州 納許維爾（Nashville）的聯合車站（Union Station）是棟華麗的理查森羅馬式（Richardsonian Romanesque）建築，在這裡可盡情享受食物、飲料以及跌入時光隧道；自1900年啟用以來，這個曾經繁華熱鬧的火車站一直是歷史事件的交匯點，停靠的火車載運了數以萬計的年輕士兵前往海外參加第二次世界大戰。

美食網站Tasting Table報導，這座火車站曾是連接全美八條鐵路的中心，接待過黑幫老大艾爾·卡彭 (Al Capone)、女星梅·蕙絲（Mae West）、小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統以及無數名人旅客，現在則搖身一變為飯店；大廳中巨大的石灰岩壁爐劈啪作響、閃耀著溫暖的火光，設有Stationary餐廳與The Bar Car雞尾酒廊，是用餐或聚會的舒適場所。

住宿聯合車站飯店（Union Station Nashville Yards）的旅客，可在傍晚時分啜飲用Jack Daniels田納西威士忌調製的Azalean雞尾酒，該酒廠知名的林奇堡（Lynchburg）蒸餾廠距此不到兩小時車程。65英尺高的拱形天花板、保留了原始的浮雕，石灰岩拱門、百年歷史的Tiffany彩繪玻璃、雕刻的神話動物，以及描繪從戰車到火車的金色木版畫，無不令人驚嘆。

巨大的水晶吊燈下，現場音樂演奏，讓大廳充滿活力；這是The Bar Car的一部分，也是感受車站古老建築與多元歷史光輝的最直接方式。Bar Car的招牌雞尾酒Abigail與車站一段流傳的故事有關，據說Abigail的情人在第二次世界大戰的法國戰場上沒有回來，她便在此投軌自盡。

幾步之外的Stationary餐廳，位於原來車站大廳入口處，夾在過去為貴賓設置的優雅候車室間。雖然該餐廳不常對客人開放，但為一睹壁爐、鑲嵌大理石與瓷磚風采，還是值得一去。在22英尺高的天花板、石牆與巨大拱形窗的寬敞空間，早午餐有貓王（Elvis）三明治、水煮大白蝦配玉米粥和蕃茄肉汁等，招牌菜為田納西州當地牛肉佐鴨油馬鈴薯。