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日本藝術家賦予落葉新生命 全球圈粉無數

編譯盧炯燊/即時報導
日本葉雕藝術家Lito(リト)與他的作品「一隻拿著芋葉傘的青蛙」。美聯社
日本葉雕藝術家Lito(リト)與他的作品「一隻拿著芋葉傘的青蛙」。美聯社

一片葉子上刻畫了一隻拿著芋葉傘的青蛙、一場動物嬉戲的遊戲，或是一幅浮世繪的富士山及巨浪，這些細膩的圖案全都出於日本藝術家Lito(リト)的手筆。他在落葉上雕刻出精美的設計，用「葉雕」的技術為枯葉注入了新的生命。

一片葉子上刻畫了一隻拿著芋葉傘的青蛙。美聯社
一片葉子上刻畫了一隻拿著芋葉傘的青蛙。美聯社

Lito的精緻藝術世界始於2020年，幾乎每天都會在社交媒體上發布作品，來自世界各地的粉絲都為他的藝術作品所吸引。

日本葉雕藝術家Lito(リト)的作品「等一下！那是我的寶貝！」。美聯社
日本葉雕藝術家Lito(リト)的作品「等一下！那是我的寶貝！」。美聯社

然而在Lito在成為「葉雕」藝術家的背後，一路走來困難重重。打從孩提時代起，他就有高度的專注力和耐心，然而儘管付出一切努力，還是很難融入學校或工作中的常態。

他難以理解別人的情感，他過於完美使得無法輕易完成手上的工作，三度轉職仍無法輕易應付工作，30歲到醫院檢查時，發現原來自己患有「注意力不足過動症」(ADHD)。

ADHD患者專注力較弱、行為衝動、工作時較難集中精神、容易分心、生活缺乏條理、做事欠效率、欠缺耐性；但一旦遇上感興趣的事情時，卻擁有過人的精力和高度集中力。

Lito原本擅長小巧複雜的線條繪畫，在得知自己是ADHD患者時，於是嘗試在藝術創作方面尋找面對ADHD。最初做過手繪塗鴉、紙雕、紙黏土等創作，但都無法專注其中，最後碰上了葉子。

葉子藝術給了他與ADHD鬥爭的安慰，也找到人生的目標。

他喜歡晚上工作，從一堆經過防皺處理的葉子中摘下一片，然後在葉子上勾勒出圖案的輪廓，一把設計刀開始仔細地切割葉子，高度密集工作的作品可能需要8個小時以上才能完成。

日本葉雕藝術家Lito(リト)在落葉上雕刻出精美的設計，用「葉雕」的技術為枯葉注...
日本葉雕藝術家Lito(リト)在落葉上雕刻出精美的設計，用「葉雕」的技術為枯葉注入了新的生命。美聯社

這樣繁複細緻、一絲不苟的工藝，成為了Lito應對ADHD的方法，幫助他減少分心，更加專注完成作品，「我寧願在集中注意力的時候一口氣完成它」，今年38歲的他說。

日本葉雕藝術家Lito(リト)的作品「富士山三十六景」。美聯社
日本葉雕藝術家Lito(リト)的作品「富士山三十六景」。美聯社
日本葉雕藝術家Lito(リト)的作品「樹葉水族館」。美聯社
日本葉雕藝術家Lito(リト)的作品「樹葉水族館」。美聯社

當中最著名的包括「動物嬉戲圖卷」、「樹葉水族館」、「富士山三十六景」等。

出於個人原因，他不願透露自己的真實姓名，就叫他「リト」好了。

日本

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