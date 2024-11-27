日本服飾Uniqlo 品牌名稱是個「美麗的錯誤」

日本平價服飾優衣庫（Uniqlo）的品牌名稱，背後有個「美麗的錯誤」。路透

日本 平價服飾優衣庫（Uniqlo）的品牌名稱，背後有個「美麗的錯誤」。該公司近日在社群媒體 發文透露，它的英文名字其實是拼錯的，這要歸因於1988年註冊時一位員工的小失誤。

紐約郵報（New York Post）報導，優衣庫在Instagram的一段影片中稱，「你知道我們的名字其實是個錯字嗎？」該公司原名為Unique Clothing Warehouse，他們想將品牌註冊為「Uniclo」；但當時負責的員工卻把「c」誤讀為「q」，因此，今日的「Uniqlo」就這樣誕生了。

粉絲們發現這個全球知名服裝品牌名稱背後的故事時，都感到非常驚訝，也激起他們對「回到過去」（throwback merch）的呼聲，據說正確的拼法將在本月稍晚推出。

一位網友在留言中表示，他還以為Uniqlo是「你需要衣服」（you need clothes）的縮寫，當他在門市購物時，也是這麼告訴自己的。

另一人說，這個錯誤實際上讓它更獨特、更具品牌價值。其他人也稱，那名員工做得好，讓他更愛優衣庫了；還有人開玩笑問道，那名員工加薪了嗎？

這不是該品牌第一次承認拼字錯誤。多年來，該公司一直在社群媒體上發布影片，告訴顧客其品牌起源。

優衣庫於1949年創立於日本山口縣，據官網資料，創立之初是為了成為紡織品製造商，自此發展成為全球擁有1千多家門市的知名服飾品牌。

據商業內幕（Business Insider）的報導，發音為「YOU-nee-klo」的優衣庫在日本經濟不景氣時，因供應平價服飾而大發利市。

最近，該品牌透過與羅威（Loewe）創意總監安德森（JW Anderson）及英國時裝設計師凱勒（Clare Waight Keller）等時尚精品設計師的合作，擴大、提升其商品的種類與形象。

該品牌官網稱，自1949年公司創立以來，重新定義服裝、專注品質與紡織品，此一宗旨從未動搖。