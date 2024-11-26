二手店這6種玻璃工藝品 專家：買下就挖到寶了

美國Tiffany Studios Glass。美聯社

任何種類的玻璃，無論是稀有或廉價，都能在家中發揮裝飾的效果。室內設計雜誌DÉCOR指出，無論是在祖父母的閣樓找到，或是在二手舊貨店偶然發現，如何鑑別何者為古董或復古玻璃器皿呢？專家列出以下6個需知道的名字，記下它們，說不定哪天就能挖到寶。

1. 英國Steuben Glass

購買切割玻璃工藝品時，應優先考慮的一個名字是Steuben。該公司由玻璃藝術家卡德爾（Frederick Carder）於1903年創立，他生前製作的作品可在各拍賣 公司找到。由於並非所有Steuben作品都有簽名，最好先熟悉簽名原作的工藝與風格。

2. 美國Depression Glass

在經濟大蕭條 時期，少有人買得起精心蝕刻、手工製作的切割玻璃，一種幾乎相同風格、大量生產的壓製玻璃，在戰時的工廠幾分鐘就能完成，售價僅及真正玻璃器皿的一小部分。由於產量大，通常較不值錢，但仍然很華麗，在網路上很容易買到。鑑定當時原創作品的關鍵在於顏色：越鮮豔越好。此外，要留意器皿中央是否有接縫。

3. 法國Lalique Glass

這家法國玻璃製造商成立於1888年，至今仍在經營。拍賣公司Heritage去年以 5.5萬元拍出一個亮藍花瓶，創下該製造商的拍賣紀錄。創始人René Lalique以比Steuben更柔和的質感著稱，他在花瓶、器皿甚至帽飾上描繪鳥、舞蹈人物與花朵等夢幻圖案。如果玻璃底部有R. Lalique簽名，代表是在1945年之前製作的；而首字母在那年Lalique去世後被取消了。

4. 美國Tiffany Studios Glass

拍賣公司Bonhams主管沃克（Ben Walker）表示，Tiffany是玻璃製造業中最具知名度的品牌，可視為拍賣會上的「藍籌股」。Heritage的羅賓森（Robinson）也說，在過去兩年，Tiffany工作室玻璃器皿的拍賣維持穩健價格，燈具、文具盒、紙鎮都頗搶手；一盞蜻蜓燈在2022年以27萬5千元的高價拍出，是估價的兩倍。

5. 義大利 Murano Glass

穆拉諾（Murano）與威尼斯同是義大利玻璃生產重鎮，各地製造商紛湧向這座小島接受指導、訓練。中世紀與後現代的Murano玻璃是新收藏家的最佳收藏途徑；雖然Murano仍在生產中，但在二手市場上仍可買到1960年代的古董，可以從每個花瓶底部邊緣的原始貼紙或手工蝕刻簽名識別。

6. 捷克Bohemian Glass

1930年代的Bohemian Glass可在Etsy和eBay等網站買到，這個時期的捷克玻璃多沒有標記，但顏色很容易辨認：柔和的琥珀棕、茄紫、翠綠與深紅都很受歡迎。本世紀後期的壓製玻璃可從上至下的兩條垂直線辨識，代表它是用模具製成的。捷克還有Borek Sipek這位知名度較低、卻深受好評的設計師，玻璃製造商Lasvit目前仍有少量他的新作。