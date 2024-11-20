鐵達尼號18K金懷錶拍賣 美國收藏家近200萬元得標

鐵達尼號三名獲救遺孀贈予「喀爾巴阡號」客輪船長羅斯特朗的18K金懷錶，16日拍得197萬元的天價。（美聯社）

鐵達尼號(Titanic)三名獲救遺孀贈予「喀爾巴阡號」客輪(RMS Carpathia)船長羅斯特朗(Arthur Rostron)的18K金懷錶，16日拍得197萬元的天價，改寫鐵達尼紀念物拍賣 價格的新紀錄。得標者是一名美國收藏家。

1912年4月15日，鐵達尼號首航撞上冰山且在北大西洋沉沒，造成1521人罹難；當天淩晨，喀爾巴阡號從紐約駛向地中海，無線電操作員聽到鐵達尼號發出的求救信號，叫醒船長羅斯特朗；羅斯特朗迅速指示喀爾巴阡號掉頭，穿越冰山前往鐵達尼號沉沒之處。

喀爾巴阡號抵達時，鐵達尼號已沉沒，喀爾巴阡號的船員先後找到20艘救生艇，救起700多人並將他們帶回紐約。

鐵達尼號的營救行動讓羅斯特朗被譽為英雄，他的船員也因其勇敢行徑而獲得肯定；時任美國總統塔夫特(William Howard Taft)授予羅斯特朗美國國會金質獎章(Congressional Gold Medal)，英國國王喬治五世(King George V)則冊封他為爵士。

這只18K金懷錶由三名罹難富豪的遺孀委託蒂芙尼(Tiffany)製造，其中包括最富裕的罹難富豪亞斯特(John Jacob Astor)的獲救妻子；懷錶上刻著「三名倖存者以由衷感激與感謝之情致上」，以及三名遺孀的名字。

英格蘭威爾特郡(Wiltshire)拍賣商奧德里奇家族拍賣行(Henry Aldridge and Son)表示，這只懷錶由美國私人收藏家以156萬英鎊(含稅，約合197萬美元)得標，締造鐵達尼號紀念物史上最高拍賣紀錄。

亞斯特自己的懷錶在鐵達尼號沉沒七天後，隨著他的遺體被打撈上岸，2017年最初於奧德里奇家族拍賣行以117萬英鎊(約合150萬美元)的價格易主，今年4月再次拍賣並以117萬5000萬英鎊落槌，寫下當時鐵達尼號最高價紀念物的紀錄。