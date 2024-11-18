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古根漢美術館新Logo 本身就是現代傑作

編譯盧炯燊/即時報導
古根漢美術館(Guggenheim Museum)。Image by Kai Pilger from Pixabay
古根漢美術館(Guggenheim Museum)。Image by Kai Pilger from Pixabay

在紐約第五大道上88街與89街之間，一棟像貝殼、與周圍環境格格不入的白色建築就是古根漢美術館(Guggenheim Museum) ，它是世界上最著名的私人美術館之一，創辦於1937年，紐約是它的總部，在西班牙畢爾巴鄂、義大利威尼斯和杜拜等地設有分館。

古根漢美術館除了收藏畢卡索(Pablo Picasso)、范戴克(Antoon van Dyck)、克林姆(Gustav Klimt)、傑克森‧波洛克(Jackson Pollock)等世界級大師的作品之外，它的建築本身也是一件藝術品，是美國著名建築師懷特(Frank Lloyd Wright)的代表作，無人不知。

現在除了這座建築外，就連它的新標誌也成了現代的藝術傑作。

古根漢美術館發展至今已成為一個全球文化品牌，為了將4個展館的歷史願景和創意價值結合起來，現在推出了一個強大的新標誌，以精緻的現代風格展現其不朽傳統。

這個新標誌創造了全新視覺形象，它是美國著名「五角設計」(Pentagram)的合夥人皮爾斯(Harry Pearce)的傑作，圍繞著「一個品牌、一個星座、一個願景、多種體驗」的概念塑造而成，是一個有凝聚力且適應性強的全球新視覺形象。

他在介紹這個新標誌時解釋，該設計的概念源於16世紀英國視覺藝術家溫特沃斯 (Jane Wentworth) ，其理念是創建一個博物館群，並具有統一的視覺語言和標識。

皮爾斯說，這是在一個單一的標誌與新品牌架構結合發展起來的，之前每間分館都以它位處的地點命名，現在使用統一的設計系統後，每間分館的視覺方法可以靈活地適應不同的觀眾。

伴隨標誌的是新的「G」符號，取自Guggenheim的第一個字母，簡單而象徵性的標誌，將藝術結晶結合在一起，證明了「簡單、標誌性的效果，與博物館的建築形式相呼應」。

古根漢美術館在新的品牌標誌裡，創造出現代且平易近人的吸引力。與沉浸式動作設計相結合，體現了美術館創辧人古根海姆(Solomon Robert Guggenheim)「放大我們許多想像力的力量」的理念。

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