我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

洛克斐勒中心聖誕樹 背後有個家族愛的故事

編譯周靜芝 / 即時報導
厄爾·艾伯特（Earl Albert，中右）家族捐贈給洛克斐勒中心的聖誕樹。美聯社
厄爾·艾伯特（Earl Albert，中右）家族捐贈給洛克斐勒中心的聖誕樹。美聯社

洛克斐勒中心今年選中的聖誕樹日前已運抵紐約市，這棵來自麻塞諸塞州的挪威雲杉高74呎、重11噸，吸引大批市民與遊客爭睹。

每日郵報（Daily Mail）報導，這棵由厄爾·艾伯特（Earl Albert）家族所捐贈的聖誕樹，背後有個感人的故事，充滿家族回憶與對逝者的致敬。

這棵高聳的雲杉是由當時新婚的厄爾與萊絲莉（Leslie）於1967年所種植，經過57年，這棵在麻州西斯托克布里奇（West Stockbridge）的樹從高僅及腰長到令人瞠目的74英尺。

厄爾說，在它小的時候，他們會用它來當聖誕樹，後來它長大了，就無法再裝飾它了。

這棵自1959年來首次來自麻州的洛克斐勒中心聖誕樹，在2020年吸引了該中心首席園丁波茲（Erik Pauze）的注意。波茲十分喜歡這棵美麗的雲杉，拜訪了艾伯特家，這讓厄爾與家人相信這彷彿是命中註定的一刻。

就在波茲上門的前幾天，萊絲莉過世了，厄爾和兒子邁可（Michael）懷疑波茲是否是上帝派來的「天使」。邁可的妻子蕭恩（Shawn）說，他們相信這是萊絲莉在冥冥之中的影響，「這絕對是她的關係」。

厄爾表示，將這棵樹捐贈給洛克斐勒中心，是他一生中最大的榮幸之一，他相信已逝的妻子也一定非常興奮。邁可說，捐贈這棵樹是對母親的致敬，對他們家族來說，也是一個新的開始。

這棵雲杉在9日抵達紐約市後，很快就會裝飾上超過5萬顆多彩繽紛的LED燈，並冠上一顆施華洛世奇星星；點燈儀式預定於12月4日（周三）舉行。

艾伯特一家得到去年捐樹者麥克堅利斯（McGinleys）夫婦的鼓勵，他們在一張字條中分享了在2023年點燈儀式中感受到的喜悅：「你永遠不會忘記那聲音、按鈕的啟動與人群的歡呼聲；你會渾身起雞皮疙瘩，一股強烈情感澎湃胸臆。」

今年，艾伯特一家人將有機會親睹聖誕樹點燈儀式，厄爾說，在點燈儀式上，他會格外思念已故的妻子。為紀念萊絲莉，家人也計畫在曾經種樹的地方豎立一座紀念碑，不僅象徵樹的新生，也象徵艾伯特家族新的開始。

洛克斐勒中心今年選中的聖誕樹日前已運抵紐約市，這棵來自麻塞諸塞州的挪威雲杉高74...
洛克斐勒中心今年選中的聖誕樹日前已運抵紐約市，這棵來自麻塞諸塞州的挪威雲杉高74呎、重11噸，吸引大批市民與遊客爭睹。美聯社

麻州 紐約市

上一則

星巴克假日季節飲品 美國粉絲敲碗要這2款海外版

下一則

到了該備床電熱毯的季節 亞馬遜這4款都不到40元

延伸閱讀

河濱燈光節裝飾色彩斑斕 Mission Inn酒店11/23點亮

河濱燈光節裝飾色彩斑斕 Mission Inn酒店11/23點亮
南加河濱燈光節 11/23將盛大點燈

南加河濱燈光節 11/23將盛大點燈
凱特化療後2度公開現身 氣色好變圓潤

凱特化療後2度公開現身 氣色好變圓潤
洛克斐勒中心聖誕樹運抵紐約 吸引民眾遊客目光

洛克斐勒中心聖誕樹運抵紐約 吸引民眾遊客目光

熱門新聞

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

2024-11-07 09:18
麥當勞蛋漢堡。Image by WikimediaImages from Pixabay

麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物

2024-11-06 11:30
Image by Steve Buissinne from Pixabay

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

2024-11-08 09:47
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

2024-11-11 11:25
示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

2024-11-11 09:13

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕