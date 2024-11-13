洛克斐勒中心聖誕樹 背後有個家族愛的故事

厄爾·艾伯特（Earl Albert，中右）家族捐贈給洛克斐勒中心的聖誕樹。美聯社

洛克斐勒中心今年選中的聖誕樹日前已運抵紐約市 ，這棵來自麻塞諸塞州的挪威雲杉高74呎、重11噸，吸引大批市民與遊客爭睹。

每日郵報（Daily Mail）報導，這棵由厄爾·艾伯特（Earl Albert）家族所捐贈的聖誕樹，背後有個感人的故事，充滿家族回憶與對逝者的致敬。

這棵高聳的雲杉是由當時新婚的厄爾與萊絲莉（Leslie）於1967年所種植，經過57年，這棵在麻州 西斯托克布里奇（West Stockbridge）的樹從高僅及腰長到令人瞠目的74英尺。

厄爾說，在它小的時候，他們會用它來當聖誕樹，後來它長大了，就無法再裝飾它了。

這棵自1959年來首次來自麻州的洛克斐勒中心聖誕樹，在2020年吸引了該中心首席園丁波茲（Erik Pauze）的注意。波茲十分喜歡這棵美麗的雲杉，拜訪了艾伯特家，這讓厄爾與家人相信這彷彿是命中註定的一刻。

就在波茲上門的前幾天，萊絲莉過世了，厄爾和兒子邁可（Michael）懷疑波茲是否是上帝派來的「天使」。邁可的妻子蕭恩（Shawn）說，他們相信這是萊絲莉在冥冥之中的影響，「這絕對是她的關係」。

厄爾表示，將這棵樹捐贈給洛克斐勒中心，是他一生中最大的榮幸之一，他相信已逝的妻子也一定非常興奮。邁可說，捐贈這棵樹是對母親的致敬，對他們家族來說，也是一個新的開始。

這棵雲杉在9日抵達紐約市後，很快就會裝飾上超過5萬顆多彩繽紛的LED燈，並冠上一顆施華洛世奇星星；點燈儀式預定於12月4日（周三）舉行。

艾伯特一家得到去年捐樹者麥克堅利斯（McGinleys）夫婦的鼓勵，他們在一張字條中分享了在2023年點燈儀式中感受到的喜悅：「你永遠不會忘記那聲音、按鈕的啟動與人群的歡呼聲；你會渾身起雞皮疙瘩，一股強烈情感澎湃胸臆。」