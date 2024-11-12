梅根推生活商品 與Netflix合作將進軍賓州、德州

正大張旗鼓推出自創生活品牌American Riviera Orchard的梅根（Meghan），可能很快就會出現在德州達拉斯與賓州費城兩座大型購物中心內以「Netflix House」為名的商店中。歐新社

正大張旗鼓推出自創生活品牌American Riviera Orchard的梅根 （Meghan），可能很快就會出現在德州達拉斯與賓州費城兩座大型購物中心內以「Netflix House」為名的商店中。

每日郵報（Daily Mail）報導，這位薩塞克斯公爵夫人於4、5月在加州拍攝、為影音平台網飛（Netflix）製作了一齣烹飪電視影集；這部未命名的影集將於明年初播出，首播便將標誌著她的American Riviera Orchard品牌的正式啟航，該品牌將銷售瓷器、玻璃杯等家居用品以及果醬、粉紅酒（rosé）等食品。

梅根還計畫在節目播映之後推出一本烹飪書籍，消息指出，這本書比較像是娛樂和優雅風格的生活指南，而非類似名廚德莉亞·史密斯（Delia Smith）所撰寫的經典食譜。

Netflix將負責American Riviera Orchard的商品行銷，並充分利用、發揮梅根的「公爵夫人」效應，希望她的粉絲能搶購從開瓶器到枕頭套的所有商品。同時，Netflix將於明年初在賓州的普魯士王購物中心（King Of Prussia）以及達拉斯的Galleria購物中心開設兩間門市，作為展示這個品牌的地點。

名為Netflix House的每家店都會依影集內容提供互動體驗，例如消費者有機會參加現實生活中的「魷魚遊戲」（但沒有生死競爭）、在影集「柏捷頓家族」（Bridgerton）的咖啡 廳喝茶、享用電影「峰迴路轉」（Knives Out）中的謀殺之謎晚餐，以及在影集「怪奇物語」（Stranger Things）中的Scoops Ahoy餐廳享用冰淇淋。

所有以Netflix熱門影集為藍本的商品都會有實體銷售點，梅根希望其中包括她的高知名度美食商品，或許未來會出現一個快閃的American Riviera Orchard麵包店或咖啡館。

串流媒體龍頭Netflix聲稱，該平台是Alpha世代最喜愛的品牌，行銷長瑪麗安·李（Marian Lee）表示，大規模的Netflix House體驗將是該公司的「下一步」策略，未來還可能開發主題樂園，目的是吸引消費者離開沙發。

Netflix已在全球推出超過50種「體驗」，梅根透過她位於德拉瓦州的公司Mama Knows Best，註冊了American Riviera Orchard商標後的一個星期內，也申請了Netflix House的商標；但文件顯示，梅根的申請遇到了一些阻礙。