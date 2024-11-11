他收藏凱斯哈林紐約地鐵塗鴉 31幅畫估可拍賣千萬元

圖為在漢堡藝術與貿易博物館展出普普藝術家凱斯哈林（Keith Haring） 的作品。美聯社

早在1980年代，沃許（Larry Warsh）便十分喜歡普普藝術家凱斯哈林（Keith Haring）在紐約地鐵站 的塗鴉，他曾試著小心翼翼地從牆上剝下它們；自那時起，他開始收藏凱斯哈林的畫，這些作品近日將在蘇富比拍賣 ，預計售價為1000萬元。

網路媒體Page Six報導，沃許住在下城藝術家聚集的阿斯托廣場（Astor Place），熱愛凱斯哈林經典的天使、太空船與嬰兒等圖案。哈林當年在等地鐵時，常會「違法」地在未貼上海報、覆蓋著黑紙的廣告欄位上作畫。

沃許說，他嘗試過將畫撕下，但沒有成功，之後便放棄了，「因為我搞砸了」。許多人也和沃許一樣想得到這些畫，想出各種頗具創意的方法將它們取下，有時甚至將整個玻璃纖維框架拆下來。

沃許最後決定向那些知道如何正確拆卸的人購買畫作，他透露，他花了數千元，但不是很多。他說，這些一卷一卷的畫，年代介於1980年至1985年間，它們是粉筆畫，「但許多人不識貨」。

沃許所收藏的31幅凱斯哈林「地鐵塗鴉」，將於11月21日在蘇富比當代藝術日拍賣會上出售，估價為1000萬元。

凱斯哈林在31歲時因愛滋病併發症過世，沃許對他的評語是，他經常外出活動，是個可愛的人，「慷慨、開朗、活潑且活在當下」。沃許表示，哈林與藝術家尚-米榭·巴斯奇亞（Jean-Michele Basquiat）、演員帕蒂阿斯特（Patti Astor）及藝廊Fun Gallery都是那個時代能量的一部分，身處其中者就自然會感受到那股活力，「感受到它的重要性」。

沃許收藏的這些畫作曾在皇后區藝術博物館 （Queens Museum）、現代藝術博物館（MoMA）與惠特尼（Whitney）美術館展出。沃許說，他希望買下這些畫的人日後可以將它們借給博物館，並分享它們，讓其他人可以繼續欣賞。