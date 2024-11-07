經典藝術遊樂場Luna Luna 將重現紐約哈德遜廣場

經典藝術遊樂場Luna Luna將於11月20日起，在紐約市哈德遜碼頭的The Shed文化空間，再度打造此一全新藝術市集。圖取自The Shed網站截圖

經典藝術遊樂場Luna Luna曾隨著時間流逝，為人們所遺忘；但11月20日起，位於紐約市 哈德遜碼頭的The Shed文化空間，將再度打造此一全新藝術市集。

建築文摘（Architectural Digest）報導，Luna Luna是1987年由知名藝術家所創造的遊樂場，2023年12月在洛杉磯 首度重現，在高聳的McCourt大廳與相鄰的藝廊中設置遊樂設施，裝飾著美國尚-米榭·巴斯奇亞 (Jean-Michel Basquiat)、凱斯·哈林 (Keith Haring)、英國大衛·霍克尼 (David Hockney) 等全球知名藝術家的作品；但不要期望，真的能騎上旋轉木馬。

Luna Luna遊樂場是在德國漢堡首次亮相，由奧地利藝術家安德烈·海勒（André Heller）所設計，吸引超過25萬名遊客；他們可以登上美國畫家肯尼·沙夫（Kenny Scharf）設計的鞦韆、畫滿凱斯·哈林塗鴉的旋轉木馬，或是普普藝術家羅伊·李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）設計的玻璃迷宮。但只開放了一個夏天，便因資金不足擱置了巡迴展出的計畫。

即將在The Shed重現的Luna Luna: Forgotten Fantasy，將開放至2025年1月5日，所有創作僅供展示，但參觀者可以探索三座由藝術家設計的展場，包括薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí）的Dalídom鏡面空間與霍克尼的魔法樹（Enchanted Tree）裝置。

行銷顧問高德柏格（Michael Goldberg）表示，Luna Luna是藝術界的隱藏珍寶，許多人都未曾聽聞。該遊樂場拆解的組件在德州 貨櫃中被重新發現後，高德柏格與藝術娛樂公司DreamCrew合作，讓Luna Luna重現生機。

高德柏格說，Luna Luna走在時代的前端，提供了獨特且有意義的體驗；過去十年來，隨著沉浸式藝術與感官體驗的興起，它的重現能喚起人們渴望的驚奇和喜悅。

Luna Luna在洛杉磯的首次「復活」，落腳於該市藝術區的一間倉庫，吸引超過15萬名遊客。在The Shed，氣氛會較陽光，且挑高的空間，對巴斯奇亞的人物彩繪摩天輪來說是個好消息。

The Shed藝術總監普茲（Alex Poots）表示，該建築在空間、光線、音響方面提供了更多的可能性，讓Luna Luna的魅力得以充分發揮。他說，The Shed 最大的藝廊與1.7萬平方英尺、高115英尺的The McCourt將打通，在總計3萬平方英尺的空間中，讓觀眾從藝廊開始探索Luna Luna，再進入遊樂場的沈浸式體驗。

Luna Luna成人票價從44元起，地址：545 West 30th Street, New York。