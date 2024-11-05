凱蒂貓50歲了 打造出800億商業王國

11月1日是全球擁有大批粉絲的凱蒂貓（Hello Kitty）發行半世紀的紀念日。美聯社

她只有三個蘋果重，五個蘋果高，喜歡烤餅乾，夢想成為鋼琴家或詩人；儘管外表不老，但她剛過了50歲生日。

有線電視新聞網（CNN）報導，11月1日是全球擁有大批粉絲的凱蒂貓（Hello Kitty）發行半世紀的紀念日；在這數十年間，她當上聯合國兒童基金會大使、日本 外務省特使，並成為主題餐廳、咖啡 館、兩個遊樂園甚至一家婦產科醫院的主題。

此外，凱蒂貓也是個超級「吸金機」，為創造者賺取了約800億美元，與寶可夢、米老鼠和小熊維尼並列史上最賺錢的授權品牌；不同的是，商品並非凱蒂貓在螢幕走紅後的延伸，而是一開始就是她存在的理由。

1974年，三麗鷗（Sanrio）的插畫師清水裕子（Yuko Shimizu）首次繪出凱蒂貓，設計用於裝飾兒童用品與文具。公司希望她的設計能具體呈現kawaii（日語「可愛」之意），這位年僅24歲插畫師的靈感來自父親送給她的小貓。

如果說凱蒂貓早期的成功來自清水裕子簡單、容易記的設計（無嘴的臉、橢圓形黃色鼻子、鬍鬚與蝴蝶結），那麼她成為流行文化標誌的地位則要歸功於另一位插畫家山口裕子（Yuko Yamaguchi）。

清水裕子在創造凱蒂貓三年後離開了三麗鷗，在其後近45年的時間裡，由山口裕子主導這個角色的視覺形象。她在接受CNN訪問時表示，她加入公司時，凱蒂貓產品熱度正在下降。

1984年，在美國人對泰迪熊興趣高漲之際，山口裕子到舊金山進行長達一年的訪問。回到日本後，她開始為凱蒂貓創作新的圖畫和朋友，包括泰迪熊Tiny Chum；她表示，既然凱蒂貓是三麗鷗的代言人，且是友誼的象徵，「我想為她創造很多朋友」。

從1980到1990年代中期，凱蒂貓商品在日本蓬勃銷售；早期商品多針對年輕女孩，但在那時，山口裕子便知道這個角色需與她的粉絲一起成長。受到東京原宿潮流的啟發，山口裕子開始在設計中融入當代風格，希望能吸引年紀較大的粉絲。1999年，三麗鷗告訴紐約時報 ，凱蒂貓每年出現在1.2萬個新商品系列上，幾乎涵蓋所有能想到的類別，該公司也開始在電子產品與廚房用具等更成年人的商品上授權使用凱蒂貓，因為懷舊明顯正成為主要賣點。

今天一些最忠心的凱蒂貓粉絲，正是那些在1980和1990年代與她一起成長的人。神田淺子（Asako Kanda）就是其中之一，她從小學三年級開始收集，已擁有超過1萬件裝飾著凱蒂貓面無表情臉孔的物品。她說，隨著時間流逝，有時會面對不愉快或悲傷的經歷，在那些時刻，「凱蒂貓能帶給我慰藉與快樂」。

日本社會學家中村敦夫（Atsuo Nakayama）指出，從「七龍珠Z」到電子雞（Tamagotchis）與戰鬥陀螺（Beyblade），隨著西方對日本文化的興趣爆發，凱蒂貓也在千禧年前後擄獲了美國消費者的心。

中村敦夫認為，無論是在日本還是海外，懷舊再次成為主要的消費驅動力。他說，凱蒂貓在美國再度崛起，因為第一代已為人父母，並將他們的興趣傳遞給孩子；凱蒂貓的受歡迎程度起起落落許多次，這為那些曾喜愛她的人創造了機會，讓他們記住她，並想要再次收藏她。

山口裕子表示，世界上有很多角色都比凱蒂貓歷史更悠久，她希望凱蒂貓能持續下去，期待在50年後慶祝她的100歲生日。