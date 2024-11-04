「醜醜」的耳塞變時尚 成年輕世代必備配件

示意圖。Image by Miriam Alonso from Pixabay

由於看到家人以及自己體會到耳鳴造成的不適，許多青少年已開始將原本被視為老人才會配戴的耳塞，融入新潮的元素，讓年輕人更願意配戴並在網路上販售。

據紐約郵報報導，現年49歲、從事護士工作的費雪本(Jennifer Fishburn)在90年代經常參加音樂會，也因為長期參加演唱會而出現耳鳴後遺症，耳朵會出現嗡嗡響，「現在我年紀大了，我不需要站在最前面，也不需要在混亂的人群中，」她說。她回憶年輕時期從不配戴耳塞，當時戴耳塞簡直等於在社交生活自尋死路，費許本說，「那時候的耳塞是那種亮橘色耳塞，」儘管她仍然經常去看演出，她依然不戴耳塞。

如今她熱愛音樂的女兒亞當斯 (Kass Adams)也是新世代音樂會愛好者之一，只不過這個世代的年輕人，除了想到保護自己的聽力，也開始讓耳塞變得時尚。就在英國流行小天后酷娃恰莉(Charli XCX)與特洛伊·希文(Troye Sivan)巡迴演唱會之前，為了減輕重低音和尖叫人群對她耳膜的影響，亞當斯買了一副耳塞。

Z世代與千禧世代設計師動手打造讓原本不受青睞的耳塞不只變得普遍，還成了必備配件，部分手藝好的創作家設計出可收納耳塞的首飾，28歲的基弗(Row Kiefer)設計的產品，可讓她的耳環攜帶耳塞，在Etsy上也有數十個賣家在銷售這類產品。巴黎世家(Balenciaga)一幅銀色「球形耳飾」要價450元，而諸如在2020年至2023年間銷量大幅度成長1,191%的Loop等品牌，也設計出看起來像珠寶的金屬質感耳塞，以迎合年輕且追求時尚的消費者。

Loop執行長博德維斯(Maarten Bodewes)表示，「戴耳塞有一種禁忌感。例如，為何外出、打扮還把這些醜陋的塞子或像聖誕樹的東西塞進耳朵裡？」

不過，博德維斯也認為，使用耳塞這件事，透過名人自己使用帶來的影響已開始對一般大眾產生了骨牌效應。上個月，粉絲發現音樂製作人兼歌手傑克·安多夫(Jack Antonoff)在MTV音樂錄影帶大獎上戴著耳塞，於是他對外透露，在多數嘈雜的環境，包括從搭飛機到音樂會，甚至在睡覺時都會戴耳塞。

「長期以來，對於聽力損失的污名化，是認為這是老年人才會經歷的事，沒有人喜歡外表看起來比實際年齡老，」Miracle-Ear聽力學家桑巴諾(Victoria Zambrano)說。然而，對於27歲的薩維農(Camila Savinon)這樣的人來說，震耳欲聾的噪音早已變得太過沉重，她最近參加音樂會後出現了疼痛與耳鳴，便開始佩戴耳塞。