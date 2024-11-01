慶俄羅斯方塊面世40周年 巨型裝置讓粉絲一起玩遊戲

俄羅斯方塊（Tetris）是有史以來最受歡迎的電動遊戲之一，為慶祝面世40周年，推出史上最巨型的多人互動版遊戲。美聯社

俄羅斯 方塊（Tetris）是有史以來最受歡迎的電動遊戲之一，為慶祝面世40周年，推出史上最巨型的多人互動版遊戲，粉絲可在位於倫敦的歐洲最大數位展覽空間Outernet，一次與其他六人進行超大型比賽。

英國太陽報（The Sun）報導，Outernet設置了五個26K解析度的巨型螢幕，360度呈現這款免費的堆疊遊戲。 負責版權的Tetris公司執行長瑪雅·羅傑斯（Maya Rogers）表示，很高興以這種方式將俄羅斯方塊傳播給人們，這個非比尋常的裝置說明了俄羅斯方塊的永恆魅力以及為人們帶來的歡樂體驗。

有興趣參加者只需要一部智慧手機，加入免費Wi-Fi並掃描QR代碼，就有你指定的顏色，並開始出現方塊、消滅方塊。俄羅斯方塊通常只有一個人玩，但為了慶祝數十年來它讓人們因對遊戲的熱愛而聚集在一起，開發人員讓最多可七個人一起玩遊戲。

羅傑斯說，希望這樣的體驗能讓人們更緊密地連結在一起。 她說，這是一款無國界、無文化障礙的遊戲；能夠走進一個空間，和其他人一起玩的想法，正是展示遊戲特質的完美方式。

荷蘭電子遊戲設計師亨克·羅傑斯（Henk Rogers）將俄羅斯方塊從前蘇聯推廣至世界各地的遊戲主機，而瑪雅正是亨克的女兒。她說，世界各地每個玩過這個遊戲的人都告訴她關於俄羅斯方塊的美好回憶；她在玩這個遊戲時也有同感，俄羅斯方塊就是快樂。

俄羅斯方塊的起源可追溯至1984年，在莫斯科科學院的帕吉特諾夫（Alexey Pajitnov）開發了這款遊戲，由於很容易讓人上癮，莫斯科醫學研究所不得不對該遊戲下達禁令，因為它影響了工作效率。

西方電腦開發商都想得到這款遊戲，陷入一場複雜的版權爭奪戰；但亨克在一次玩圍棋遊戲的過程中，與帕吉特諾夫結成好友，並取得了任天堂 Gameboy和紅白機（NES）的俄羅斯方塊版權。

不久之後，數百萬人開始玩這款遊戲，在誕生後的四十年間，俄羅斯方塊的銷售量已超過5億2千萬套，並被下載到行動裝置超過6億1千5百萬次。

而將俄羅斯方塊遊戲搬上大螢幕絕非易事，Outernet團隊努力確保這個持續至12月的活動，讓每位訪客都能盡情享受遊戲的樂趣。