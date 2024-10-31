紐約馬拉松即將登場 獎牌之外還有意外的禮物

2022年舉行的紐約馬拉松比賽，選手們奮力往前跑。(美聯社)

每年在11月第一個周日舉辦的紐約馬拉松 ，今年除了授予參賽選手獎牌之外還提供了一份意外的禮物。主辦單位非營利組織「紐約路跑者」（New York Road Runners, NYRR）宣布，在11月3日跑完26.2英里的馬拉松參賽者可免費或享折扣參觀市內一些受歡迎的景點；這個首次推出、名為「超越終點線」（暫譯，Beyond the Finish Line）的計畫，包括了博物館 、歷史遺址、百老匯表演等。

NYRR執行長辛梅爾傑（Rob Simmelkjaer）表示，每年都有數以千計選手與數百萬觀眾蜂擁至紐約市參加TCS紐約馬拉松，透過與其他機構合作，今年在選手衝過中央公園終點線之後，將馬拉松的影響力延續更長時間。

旅遊美食網站Time Out報導，大部分的優惠活動都在11月4日（周一）馬拉松選手休息之後進行，想觀賞百老匯音樂劇「獅子王」或「阿拉丁」者，可享票價折扣，並在結束後參與討論會、帶著一份特別的紀念禮物離場。

許多馬拉松選手在完成跨越五個行政區、長達二十幾英里的賽程後，可能好幾天都不想站起來；但如果他們還有體力，一些知名的博物館將在4日提供折扣優惠。只要出示獎牌，就可以在大都會 博物館、MoMA和惠特尼美術館以低廉的價格購票；這三家博物館都提供了提前參觀的機會，大都會還將舉辦早餐慶祝活動。

紐約市文化局長康柏（Laurie Cumbo）表示，市府鼓勵所有馬拉松參賽者和他們的家人參與NYRR這個令人興奮的計畫合作的任何藝術團體。

完賽選手還可在觀景台One World Observatory、Jackie Robinson博物館與熱門觀光景點SUMMIT One Vanderbilt等處享有優惠，完整內容詳見活動官網nyrr.org。