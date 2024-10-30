全球首家燒烤博物館 落腳密蘇里州這座城市

示意圖。Image by VinaConstanze from Pixabay

全球首家燒烤博物館 （Museum of BBQ）明年初將在密蘇里州 的堪薩斯市（Kansas City）開幕，將燒烤文化的面面觀，完整呈現世人眼前。

烤全豬，烤牛腩，燻排骨......創辦人班德（Jonathan Bender）說，燒烤食譜千百樣，每個人的口味不同，喜好有差，「你對燒烤一定有話要說，凡去過兩家燒烤餐廳，你一定會說哪一家比較好。」

自詡為「全球第一家」的燒烤博物館」落腳在密蘇里州這座城市，自然會引發展現專業烤肉技術「文化」的機構，該座落何地的辯論--是不是由德州、南北卡州或田納西的孟斐斯來做東道主更適合？

放心，這家博物館與訪客互動的展出，會從肉塊、香料塗料、材火、煙燻燒烤、沾醬等燒烤元素的觀點，展現各地不同的風格，禮品店也會提供各種口味的沾醬與塗料，以及燒烤文化「文創品。」明年春天，歡迎到堪薩斯市皇冠購物中心占地4223平方呎的博物館見識見識。

班德曾經採訪燒烤業的新聞不只15年，寫過無數報導，製作過「燒烤傳奇」紀錄片，呈現堪薩斯市聞名的烤牛胸肉文化，也擔任該市「美國皇家 世界燒烤大賽」的裁判。共同創辦人波普（Alex Pope）是廚師，也是當地「本地豬」（Local Pig）整豬肉店的老闆。

班德說，燒烤的重點是「分享」與「同樂。」「我見過最會講故事的人是屠宰師傅和燒烤師傅，燒烤不單純在講吃，它是一種文化。」

參觀博物館的時候食指大動？那你走運了，購物中心的一樓就有一家燒烤餐廳「烤牛胸肉」（Burnt End BBQ），著名的燒烤肉片、肉串、肉塊任你品嘗。還不過癮的話，班德說附近的Big T's和市內的Arthur Bryant's餐廳，絕對夠滿足你的燒烤慾，因為烤牛胸肉可能就是這兩家店發明的。

堪薩斯市不但有100多家燒烤餐廳，每年10月底還舉辦世界燒烤大賽，稱之為燒烤文化之似不為過。班德說，燒烤要入味，不能倉促為之，幾世紀以來，已成美國文化的一環，節慶時刻少不了它。