蘇富比首度拍賣AI機器人創作繪畫 上看18萬元

全球首個超現實主義仿生機器人、藝術家愛達（Ai-Da）（中）2023年6月出席倫敦設計雙年展，向觀眾展示她所安排、挑選的一系列選物展品。美聯社

蘇富比 (Sotheby's)10月底將拍賣 第一件由人工智慧 (AI) 機器人創作的作品「人工智慧上帝，艾倫．圖靈的肖像」(A.I. God. Portrait of Alan Turing)，創作者是英國畫廊主人梅勒 (Aidan Meller) 的藝術和創意機器人 「艾達機器人」(Ai-Da Robot) ，拍賣價上看18萬元。

梅勒接受媒體訪問時說，艾達創作強調社會與科技的關係、以及藝術反映社會變革的悠久傳統。最偉大的藝術家向來是真正與社會變化和轉變產生共鳴、並透過藝術作品進行探索的人，既然如此，目前還有什麼比讓機器去製作藝術品更好的方法呢？

梅勒說，與其他人工智慧生成的作品相較，艾達作品不同之處在於，這是機器人作品首次進行拍賣。

這幅即將拍賣的作品畫的是英國數學家和二次世界大戰密碼分析學家艾倫·圖靈，他被視為人工智慧和電腦科學先驅；圖靈 1952年因同性戀行為被起訴，在當時屬於刑事犯罪，他最終選擇接受化學閹割而不是入獄服刑。

圖靈受刑兩年後死於氰化物中毒，當時被歸類為自殺，迄今數十年仍存有疑慮。這幅肖像畫今年稍早已在日內瓦舉行的聯合國全球人工智慧高峰會上展示。

蘇富比10月31日將拍賣這幅畫，預估售價12萬至18萬元，梅勒將把他分得的收益重新投資 到艾達計劃。

艾達被定位為女性，使用眼睛裡的攝影機和機械手臂繪畫，通常頭戴深色短假髮，穿著牛仔工作服；有人評價艾達非常美麗，一篇文章稱她有神秘的淡褐色眼睛、華麗的嘴唇飽滿而浮腫，就像誘人的沙發。

艾達不僅有漂亮臉蛋，兩年前在英國上議院(House of Lords)發表演說，提到「我沒有主觀經驗，依賴電腦程式。」她還告訴通信和數位委員會(Communications and Digital committee)，「我雖然死了，但仍可創作藝術。」

艾達接受CNN採訪，表示她的作品「關鍵價值」是能夠充當新興技術的對話，並補充，靈感來自視覺藝術中對人類形態的尊重和發人深省的描繪。

蘇富比將是在拍賣會上測試該藝術品價值的第一家公司，該公司已為這一作品提供第三方擔保。