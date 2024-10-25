我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

安迪沃荷遺失畫作 重現限量版「絕對伏特加」瓶身

記者張聲肇/即時報導
絕對伏特加酒瓶。路透
絕對伏特加酒瓶。路透

安迪沃荷失蹤多年的作品藍版「絕對伏特加」2020年現蹤後，再度點燃合作廠商Absolut的商機，Absolut製造了限量版藝術伏特加瓶，讓有意卻無緣收藏原作的人，可以｢撫摸｣瓶上的圖樣。

Absolute於2014年將安迪沃荷1985年的黑底藍字「絕對伏特加」圖像印製在限量版的酒瓶上，轟動一時。2020年，傳聞中的藍底黑字「絕對伏特加」姊妹作突然現身拍賣場，Absolut確認是真品後，自然獨占先機，拿來當限量版包裝設計的底樣。同時，斯德哥爾摩瑞典飲酒文化博物館（Spritmuseum）也拿來在安迪沃荷最新特展中，和已經很著名的姊妹作並陳，再掀熱潮。

Absolut全球行銷副總達斯古普塔（Deb Dasgupta）告訴創作布落客（Creative Bloq），「這副姊妹作的身世有點神祕。它似被賣掉了呢？還是湮沒在安迪沃荷作品堆裡？就我們所知，它最近在瑞典拍賣行現蹤，經過調查，本公司確認，它的確是沃荷的原作。」

根據這副重現江湖的作品製作的限量版酒瓶，根據原作的顏色與材料精密複製，予人不異原作的層次感，甚至觸感也不輸原作。達斯古普塔說，限量版「絕對伏特加」瓶結合了「絕對」和「安迪沃荷」兩大歷史偶像的傳承，所產生的藝術品「是絕對的苦戀」，值得大家收藏。

飲酒文化博物館10月18日揭幕的安迪沃荷回顧展題為「牆上的錢」，策展人高普尼克（Blake Gopnik）說，「現代世界，還有什麼比買賣更重要的？展出的作品顯示，安迪沃荷的中心題材就是這個時代的商業文化......有人說渥荷作品就是出賣，也沒錯，他最有影響力的藝術表現不就是大賣特賣！」

而展出的重點正是這兩副姊妹作，其中藍版「絕對沃荷」是沃荷1985年依約創作迄今首度公開亮相，明年4月27日閉幕。

瑞典 博物館 拍賣

上一則

國泰航空新商務艙 有如置身旅館套房

延伸閱讀

吉薩大埃及博物館 全球最大考古館 將展圖坦卡門陪葬品

吉薩大埃及博物館 全球最大考古館 將展圖坦卡門陪葬品
華埠大屠殺153周年 華美博物館10／24悼念

華埠大屠殺153周年 華美博物館10／24悼念
研究：華裔在美開枝散葉 中餐館首功

研究：華裔在美開枝散葉 中餐館首功
建造20年 大埃及博物館試營運

建造20年 大埃及博物館試營運

熱門新聞

大型倉儲式連鎖店好市多(Costco)。路透

Kirkland這5種商品 好市多會員10月別錯過

2024-10-18 09:43
花生。Image by Ralf Ruppert from Pixabay

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

2024-10-22 09:15
米飯。Image by Leo Boy from Pixabay

煮米飯加入這一食材 好吃不止一倍

2024-10-18 12:26
馬鈴薯。Image by Christos Giakkas from Pixabay

讓馬鈴薯半年不發芽 他靠這一簡單方法

2024-10-18 09:18
花椰菜。Image by マサコ アーント from Pixabay

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

2024-10-24 10:28
網友自製扁可頌。（取材自小紅書@楓葉公主）

7.99元買好市多一大盒 自製「扁可頌」只要5分鐘

2024-10-19 21:05

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊