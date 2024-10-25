安迪沃荷遺失畫作 重現限量版「絕對伏特加」瓶身

絕對伏特加酒瓶。路透

安迪沃荷失蹤多年的作品藍版「絕對伏特加」2020年現蹤後，再度點燃合作廠商Absolut的商機，Absolut製造了限量版藝術伏特加瓶，讓有意卻無緣收藏原作的人，可以｢撫摸｣瓶上的圖樣。

Absolute於2014年將安迪沃荷1985年的黑底藍字「絕對伏特加」圖像印製在限量版的酒瓶上，轟動一時。2020年，傳聞中的藍底黑字「絕對伏特加」姊妹作突然現身拍賣 場，Absolut確認是真品後，自然獨占先機，拿來當限量版包裝設計的底樣。同時，斯德哥爾摩瑞典 飲酒文化博物館 （Spritmuseum）也拿來在安迪沃荷最新特展中，和已經很著名的姊妹作並陳，再掀熱潮。

Absolut全球行銷副總達斯古普塔（Deb Dasgupta）告訴創作布落客（Creative Bloq），「這副姊妹作的身世有點神祕。它似被賣掉了呢？還是湮沒在安迪沃荷作品堆裡？就我們所知，它最近在瑞典拍賣行現蹤，經過調查，本公司確認，它的確是沃荷的原作。」

根據這副重現江湖的作品製作的限量版酒瓶，根據原作的顏色與材料精密複製，予人不異原作的層次感，甚至觸感也不輸原作。達斯古普塔說，限量版「絕對伏特加」瓶結合了「絕對」和「安迪沃荷」兩大歷史偶像的傳承，所產生的藝術品「是絕對的苦戀」，值得大家收藏。

飲酒文化博物館10月18日揭幕的安迪沃荷回顧展題為「牆上的錢」，策展人高普尼克（Blake Gopnik）說，「現代世界，還有什麼比買賣更重要的？展出的作品顯示，安迪沃荷的中心題材就是這個時代的商業文化......有人說渥荷作品就是出賣，也沒錯，他最有影響力的藝術表現不就是大賣特賣！」

而展出的重點正是這兩副姊妹作，其中藍版「絕對沃荷」是沃荷1985年依約創作迄今首度公開亮相，明年4月27日閉幕。