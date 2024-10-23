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杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

編譯周靜芝 / 即時報導
咖啡。Image by Ralf Ruppert from Pixabay
咖啡。Image by Ralf Ruppert from Pixabay

紐約市頗受歡迎的咖啡連鎖店787 Coffee將咖啡杯換成靜脈注射（IV）塑膠袋後，引起消費者熱議。

紐約郵報（New York Post）報導，33歲的達斯汀（Dustin）是在紐約工作的國防承包商，他形容這款咖啡包裝「有點懷舊」，就像小時候喝的鋁箔包果汁Capri Sun。

這款咖啡袋先是在抖音（TikTok）走紅，多支影片的點閱數高達數十萬次，社群媒體掀起的熱潮不意外地帶動了銷售。

在787，除了卡布奇諾和平白（flat white）兩種咖啡外，其他飲料都可以袋裝，價格從6元至12元不等。

該店共同創辦人潘納（Brandon Peña）表示，使用這種容器並非網路噱頭。他說，以這種可塑性塑膠袋取代傳統塑膠外帶杯，符合787的理念「為社區和地球做對的事」。

潘納在接受網路媒體哥壇派（Gothamist）訪問時說，雖然永續的一次性塑膠袋看似矛盾，但這些袋子比硬質塑膠分解得更快、能減少對環境的影響；它們可以重複使用，讓顧客以各種創意方式再利用。

越來越多的餐廳將傳統塑膠外帶杯與塑膠吸管換成更環保的選擇，星巴克已於 2020年捨棄塑膠吸管，改用有孔杯蓋，許多餐廳也為環境永續做調整，不過 787塑膠袋仍附有塑膠吸管。

達斯汀買了一杯摻朗姆酒的冷飲，他表示，他可以預見這款包裝袋能取代傳統容器，雖然這讓他想起「小學時的袋裝牛奶」。至於味道，他形容「真的很好喝」，「濃稠又突出的味道」。

34歲的田納西州遊客喬丹（Jordan）與33歲的荷莉（Holly）在紐約市的幾個地方都喝過這種袋裝咖啡，他們說喝起來頗為美味，包裝並不重要。

23歲的787咖啡服務人員帕瑞拉（Deishaliz Parrilla）說，大家都很喜歡，可足足喝到16盎司咖啡。

但有些人顯然不這麼認同，一位消費者不小心把袋子抓得太緊，導致袋內咖啡噴得滿地都是，她要求店員將她的冰咖啡改裝到兩個杯子裡。因此，潘納提醒顧客不要從底部抓住咖啡袋。

儘管袋裝飲料不是那麼方便，但在中國，青島人也喜歡把生啤裝在塑膠袋裡喝，成為當地著名的特殊景觀。

咖啡 紐約市 喬丹

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