麥當勞吉祥物「奶昔大哥」 征服紐約大都會球迷的心

原本被認為難以進入季後賽的這支球隊，卻交出了令人意想不到的成績單。這一路的成功，大都會粉絲們把功勞歸給一個紫色虛擬人物「奶昔大哥」（Grimace，原名「鬼臉」）。美聯社

即使冠軍夢碎，在世界大賽中敗給道奇，紐約大都會 這個賽季的表現已讓球迷驚掉下巴；原本被認為難以進入季後賽的這支球隊，卻交出了令人意想不到的成績單。這一路的成功，大都會粉絲們把功勞歸給一個紫色虛擬人物「奶昔大哥」（Grimace，原名「鬼臉」）。

紐約郵報報導，這個知名的麥當勞 吉祥物因在六月的一場比賽中投出了第一球，球隊在季初的壞運氣也迅速扭轉，而成功擄獲了大都會球迷的心。

「奶昔大哥」狂熱在整個賽季瘋狂延燒，從地鐵車廂、T恤到球場標誌，紫色身影隨處可見。球隊品牌行銷人員道林（Trisha Donlin）表示，隨著球隊的每場勝利，看到越來越多的人將勝利指向「奶昔大哥」。

所謂的「奶昔大哥」效應始於6月12日，紫色吉祥物投出第一球來慶祝他的53歲生日，雖然他的投球表現不佳，但隨後大都會隊卻以10-4擊敗邁阿密馬林魚（Marlins），並開啟了五連勝。

由於球隊晉級季後賽，球迷將「奶昔大哥」視為幸運符。有人將這個麥當勞快樂兒童餐的玩偶編輯成影片，有些人則在比賽中打扮成他的樣子，大都會粉絲團The 7 Line開始在賽後派對上提供一種紫色雞尾酒Grimace Punch。

大都會品牌人員很快就抓住了這個賣點，將紫色怪獸融入行銷中。道林表示，從品牌的角度來看，當人們圍繞著品牌討論，並花時間製作影片與內容時，就會知道那是有價值的。

大都會隊的品牌團隊決定逐漸將「奶昔大哥」放入Instagram貼文、2025四季年曆，甚至球隊照片中，以此來推波助瀾；他們甚至與麥當勞合作，讓「奶昔大哥」出現在7 號地鐵上。

大都會隊社群媒體 留言區很快就從指責該隊表現不佳，變成為這支蓬勃發展球隊的巧思喝采。沒多久，即使是普通球迷也開始關注這個紫色人物，自從「奶昔大哥」出現後，與他相關的社群媒體內容共獲得了1300萬次瀏覽。大都會社群媒體主管卡拉費羅（Will Carafello）說，粉絲非常熱情，他們都愛「奶昔大哥」，球隊也就順水推舟。