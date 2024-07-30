助孩子長大成功 這些父母教4件事

示意圖。Image by Charles from Pixabay

MSN作者馬霍爾·比斯諾(Margot Machol Bisnow)在著作「培養企業家」(Raising an Entrepreneur)中訪問70位培育出成功成人的父母親，根據他們的經驗談彙整出4個教育重點。

受訪對象涵蓋不同種族、宗教、收入、家庭結構和教育背景；作者藉由訪談了解父母親如何幫助孩子實現夢想。

書中成功人士過去未必是成績優異的學生，最終都表現出色。

馬霍爾·比斯諾彙整出成功人士的父母在他們小時候做的4件事：

第一件：支持孩子的熱情

受訪的每一位成功成人在成長過程都充滿熱情。

父母鼓勵孩子的愛好之所以重要，主要是因為，孩子自己選擇想要從事的活動，很高興能全力以赴，他們從中學會勇氣和毅力，這些經驗讓他們相信，一旦盡力就有能力成功。

許多家長對孩子熱衷的事物未必理解，但看到孩子獲得快樂而全力支持。最成功的成人在成長過程中始終知道，無論遇到什麼困難，父母永遠在身邊。

第二件：教導孩子擁抱失敗

馬霍爾·比斯諾書中介紹的成功企業家都是冒險家。願意冒險的人往往年輕時沒有因失敗而受懲罰、或者被教導要害怕失敗；這些成功企業家的父母教導他們，爭取成功勝利固然很好，失敗也是好事，因為挫折是學習、成長和培養韌性的機會。

受訪父母親總為孩子的努力歡呼，不只在意成就。

第三件：鼓勵好奇心和自主性

孩子們被鼓勵保有好奇心，必會知道繼續探索就會找到方法改進、擴展或重新發明自己喜歡和了解的東西。

許多成功企業家小時候被教導要問自己：「一定非這樣做不可嗎？要如何讓它變得更好？」而且，隨著孩子越來越有能力，父母親不會插手為孩子做事或修正錯誤，而是提供自己解決問題的工具和方法。

第四件：強調同理心和同情

多數成長企業家從小就被教導要同情他人，成長過程便希望解決周圍人和社區的擔憂和問題；父母親從未告訴他們要以賺最多錢為目標，但結果往往賺很多錢。

同情心讓人想要創造出可帶給人們輕鬆和歡樂的藝術品、產品或服務，這樣的基礎有助於建立成功職業和生活。