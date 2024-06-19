幼兒園學生轉眼變高中畢業生 學校畢業視頻賺人熱淚

俄亥俄州路易斯維爾高中(Louisville High School)2024年畢業班紀念影片運用巧思，用小小孩預覽2036年的未來畢業生，這段視頻在網路瘋傳。(截取自路易斯維爾高中Instagram)

俄亥俄州 路易斯維爾高中(Louisville High School)2024年畢業班紀念影片運用巧思，加入獨特橋段，除了展示應屆畢業生，還讓一群年幼學生入鏡，用小小孩預覽2036年的未來畢業生，提醒大家時間飛快，這段視頻在網路瘋傳，超過3000萬觀看次數。

路易斯維爾市學區 (Louisville City Schools)發言人威爾森(Jen Wilson)說，抖音(TikTok)最近湧現人們從機場奔波到目的地的內容，他卻認為善用最小的學生和畢業班學生將有創造性視覺效果。

於是，威爾森帶著一群小學生拍攝他們跳躍，讓他們在畫面跳躍中蛻變成青少年；隨後，再拍攝畢業生戴帽子、穿著長袍跳躍的鏡頭。

6歲的比默(Addison Beamer)接受媒體採訪時說，有一天，畫面上從路易斯維爾高中畢業的大女孩真的會是她，她覺得「真是太酷了」。

這段視頻展示從學生到畢業生的轉變，傳遞「眨眼就錯過」的訊息。

6歲格雷科(Griffan Greco)說他喜歡在鏡頭前跳躍，迫不及待想畢業，成為成年人。

畢業生阿德金斯(Elizah Adkins) 說，影片看到最後很感動，顯示歲月飛快；前一秒還是幼兒園的孩子，下一秒就是高年級生。她將前往俄亥俄州阿克倫大學(University of Akron)讀行銷學，她對幼兒園孩子的建議是把握機會加入俱樂部，參加運動、盡可能參與，日後不會後悔。

即將就讀俄亥俄州立大學的畢業生萊利(Caleb Riley) 說，看到臉書 (Facebook)和Instagram上發布的影片才知道未來的2036年畢業生也在影片中，他對這些幼兒建議，要首先考慮他人，知道自己是為了一個目的而被創造，應向世界傳播積極性。

這段視頻已傳至全球各地，觀看次數超過3000萬，許多人回應。

一位女士說，「這是千真萬確，生活過得太快了。愛他們、擁抱他們，教導他們，」