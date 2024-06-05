不只是昆蟲 周期蟬展現大自然匠心獨具之美

221年一遇的兩種周期蟬（periodical cicada）將在6月中下旬同時破土而出，最震撼的是數量大爆發，估計會出現逾1兆隻周期蟬。美聯社

221年一遇的兩種周期蟬（periodical cicada）將在6月中下旬同時破土而出，最震撼的是數量大爆發，估計會出現逾1兆隻周期蟬；屆時群蟬亂舞、「聲」勢浩大，將鋪天蓋地席捲全美16州。

就個別來看，近距離觀察蟬的斑斕色彩、微妙形狀，以及某些特別之處，即使對一般人來說它們只是昆蟲，但在科學家與藝術家眼中卻展現大自然匠心獨具之美；對科學家與藝術家而言，蟬讓人心生對造物者的敬畏，而非恐懼。

華府 視覺藝術家莫納漢（Jonathan Monaghan）指出，蟬的外表與其他昆蟲相比，像是來自另外一個世界；而每隔13或17年才出現一次，更增添它們的神秘魅力，感覺是科幻電影中才存在的生物。

莫納漢在接受美聯社採訪時表示，近距離觀察，蟬有一種微妙的美，特別是鮮艷的鎘紅色眼睛。他說，從外觀上看，剛蛻皮的蟬色彩最飽滿，因為身上的顏色對比度更高，呈現出一些有趣的圖案。不過，整體來說，莫納漢認為它們還是「怪得很可愛」。

華府視覺藝術家莫納漢表示，剛蛻皮的蟬色彩最飽滿，因為身上的顏色對比度更高，呈現出一些有趣的圖案。

自稱「布魯克林 藝術工程師」的拼貼藝術家馬丁（Luis Martin）說，他第一次看到蟬時，就被深深地吸引。他在受訪時繫著繪有蟬圖案的領帶，他說，它們看起來像個小精靈。