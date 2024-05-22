田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

示意圖。Image by Brett Hondow from Pixabay

2023年在肯塔基州 一片玉米田中，發現700多枚內戰時期稀有金幣和銀幣的農夫，首次對外分享他的故事。

5月11日晚間8點在KET上播出的「肯塔基生活」(Kentucky Life)特別節目，首次帶觀眾了解這個被稱為「肯州大寶藏」(Great Kentucky Hoard)發現的來龍去脈。

KET說，該農夫告訴節目組：「我最初是在距離藏寶點約20英尺到30英尺的地方，發現了一枚1856年坐姿自由女神的半元硬幣。我無法相信接下來發生的事，那是只會發生在夢中的事。當我繼續往前走後，我看到一抹金光，那是厚厚一疊硬幣的邊緣。」

「當我把硬幣從地裡拉出來時，很驚訝的發現我手中拿著的，是一枚1860年代的20元雙鷹硬幣。在我開始挖掘後的45分鐘到一個小時之內，硬幣不斷出現。我知道至少有數百枚，」他說。

發現「肯州大寶藏」的農夫身分與地點，至今都尚未公開。「肯塔基生活」的主持人兼製片波爾斯頓(Chip Polston)在接受採訪時表示，他認為他的節目尊重這一點很重要。

「我完全理解他為什麼想保持匿名。他不想在周六早上打開窗簾，然後看到有 70 個人拿著鏟子和金屬探測器……他的農場會變成甚麼樣子？」多年來擔任肯塔基州彩票代言人的波爾斯頓說，他很清楚暴富帶來的壓力，「這對他來說會是一大麻 煩。」

發現寶藏的農夫隨後與硬幣收藏營銷商GovMint.com老闆賈瑞特(Jeff Garrett)合作，在GovMint.com進行拍賣；這批寶藏包括1元、10元和20元金幣，其中還包括罕見的1863年雙鷹金幣。

波爾斯頓指出，他當初先是聯繫了賈瑞特，進行採訪；賈瑞特在採訪中講述了，發現寶藏的農夫是如何先寄了一張硬幣的照片給他，然後他們又是如何安排這些價值數百萬元的寶藏，飛往佛羅里達州 並將之出售。

波爾斯頓指出，他當初向這位農民寄了六個書面問題，且不知道是否會收到回覆；後來在經過數個月的溝通，這位農民終於寄了長達三頁的字稿給他，講述整件事的來龍去脈。