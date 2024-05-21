我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會調查：覺得財務「過得還好」的美國人變少

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

陸戰隊司令路跑昏倒獲陌生人拯救 重燃對人性的信心

編譯潘勛／即時報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

陸戰隊司令史密斯(Eric Smith)上將日前上電視表示，自己去年秋季一天下午在華府按習慣去跑三哩路，結果在距離自家一區的地方突然倒下不省人事，幸好碰到好心路過民眾為他做心肺復甦術，救他一命，這件事讓他重拾對人性的信心。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，史密斯在9日播出的「今日」(TODAY)節目上表示，自己當天記得的最後一件事，就是一如往常出去跑，「我不記得倒下去」。

但片刻之後，喬伊絲‧拉隆德(Joyce LaLonde)與她有執照的心肺復甦教官提姆‧拉隆德(Tim LaLonde)瞧見史密斯躺著失去意識。她一家人當天早晨跑完陸戰隊馬拉松後，去餐廳吃飯慶祝。很湊巧的是：上將的妻子崔許‧史密斯(Trish Smith)當天也參加馬拉松，而史密斯那天早上都在替參加者打氣。

提姆表示，妹妹開始打電話給911，而他的父親也湊過來，他們開始打量倒下的史密斯出什麼問題，發現他失去呼吸，沒有反應，於是開始幫忙做心肺復甦；拉隆德一直做胸膛按壓近十分鐘，直到救護車抵達。

崔許有注意到家外有騷動，但不知道竟然是她丈夫被匆匆送往醫院。

上將夫人回憶說，自己當時有點嚇到，但對自己說，丈夫是強壯的人，能安然度過的。她趕到醫院前，醫護人員不知患者的身分，不曉得他是國家最高將領之一。

最後是湊巧經過的拉隆德一家及醫療團隊救了將軍一命。醫生診斷，史密斯是心瓣出了問題。

那件事過後，史密斯與提姆‧拉隆德直到最近才有機會重聚。兩人握手，拉隆德對當天自己出力救了史密斯，一直連稱不敢當，說好多人都幫了忙，而他對自己一家人感到自豪。

回顧自己被救一事，史密斯表示讓他更珍惜妻子、兒女及整個陸戰隊，這起事件讓他感謝社會的善良。他分享自己這件事，希望能讓更多人去接受心肺復甦術，自己的命是陌生人救的，讓他恢復對人性的信心。

馬拉松 華府

上一則

逾半打算62歲或更早退休者 能否負擔得起退休生活是疑問

延伸閱讀

史上最無聊影片？ 網民朝聖35年前微軟Word教學片：超助眠

史上最無聊影片？ 網民朝聖35年前微軟Word教學片：超助眠
35年前拍攝WORD操作示範影片 成YouTube催眠神器 點閱率破300萬

35年前拍攝WORD操作示範影片 成YouTube催眠神器 點閱率破300萬
假裝是愛爾蘭富二代、巨星閨蜜 女子行騙多年終被捕

假裝是愛爾蘭富二代、巨星閨蜜 女子行騙多年終被捕
威州已成兵家必爭之地 川普隻字不提富士康

威州已成兵家必爭之地 川普隻字不提富士康

熱門新聞

Image by Sandra Gabriel from Pixabay

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

2024-05-16 11:42
含糖飲料。Photo by Caspar Rae on Unsplash

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

2024-05-20 09:18
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

2024-05-14 09:49
為了去除潮濕帶來的影響，浴室抽風機應保持開啟狀態。（取材自unsplash.com＠Chastity Cortijo）

浴室抽風機開著很耗電？大廠提醒別亂關「出這些問題更不划算」

2024-05-15 19:50
公主郵輪（Princess Cruises）2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。美聯社

4個月訪28個國家 郵輪環球之旅2.5萬元起跳

2024-05-14 10:25
巴黎萊雅（L'Oréal Paris）的眼霜Dermo Expertise Eye Defense Eye Cream。圖取自Amazon.com

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

2024-05-15 09:52

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場