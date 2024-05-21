陸戰隊司令路跑昏倒獲陌生人拯救 重燃對人性的信心

示意圖。圖：pixabay

陸戰隊司令史密斯(Eric Smith)上將日前上電視表示，自己去年秋季一天下午在華府 按習慣去跑三哩路，結果在距離自家一區的地方突然倒下不省人事，幸好碰到好心路過民眾為他做心肺復甦術，救他一命，這件事讓他重拾對人性的信心。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，史密斯在9日播出的「今日」(TODAY)節目上表示，自己當天記得的最後一件事，就是一如往常出去跑，「我不記得倒下去」。

但片刻之後，喬伊絲‧拉隆德(Joyce LaLonde)與她有執照的心肺復甦教官提姆‧拉隆德(Tim LaLonde)瞧見史密斯躺著失去意識。她一家人當天早晨跑完陸戰隊馬拉松 後，去餐廳吃飯慶祝。很湊巧的是：上將的妻子崔許‧史密斯(Trish Smith)當天也參加馬拉松，而史密斯那天早上都在替參加者打氣。

提姆表示，妹妹開始打電話給911，而他的父親也湊過來，他們開始打量倒下的史密斯出什麼問題，發現他失去呼吸，沒有反應，於是開始幫忙做心肺復甦；拉隆德一直做胸膛按壓近十分鐘，直到救護車抵達。

崔許有注意到家外有騷動，但不知道竟然是她丈夫被匆匆送往醫院。

上將夫人回憶說，自己當時有點嚇到，但對自己說，丈夫是強壯的人，能安然度過的。她趕到醫院前，醫護人員不知患者的身分，不曉得他是國家最高將領之一。

最後是湊巧經過的拉隆德一家及醫療團隊救了將軍一命。醫生診斷，史密斯是心瓣出了問題。

那件事過後，史密斯與提姆‧拉隆德直到最近才有機會重聚。兩人握手，拉隆德對當天自己出力救了史密斯，一直連稱不敢當，說好多人都幫了忙，而他對自己一家人感到自豪。

回顧自己被救一事，史密斯表示讓他更珍惜妻子、兒女及整個陸戰隊，這起事件讓他感謝社會的善良。他分享自己這件事，希望能讓更多人去接受心肺復甦術，自己的命是陌生人救的，讓他恢復對人性的信心。