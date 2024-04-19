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三代同名同日生 密州勒辛斯基家喜迎三世寶貝

記者張聲肇／即時報導
Image by Esi Grünhagen from Pixabay
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密西西比州聖路易市勒辛斯基（Daniel Nelson Lesinski）家族3月26日歡喜迎來三世寶貝，為當地增添一則三代同名還同一天生日的佳話。

丹尼爾‧納爾遜‧勒辛斯基三世（Daniel Nelson Lesinski III）的預產期本來是4月1日，聖路易慈悲醫院（Mercy Hospital St. Louis）的醫師告訴小勒辛斯基（Daniel Nelson Lesinski Jr.）夫婦，胎兒方位不對，需緊急剖腹生產。海蒂‧勒辛斯基（ Heidi Lesinski）遂於懷孕39周又1天後，順利產下兒子。

影片來源：youtube/Good Morning America

現年34歲，有三個小孩的小勒辛斯基說，「這小子想和老子和老頭子同一天慶生，增添一些慶祝煙火。」小孩的祖父老勒辛斯基（Daniel Nelson Lesinski Sr.）今年67歲。

小小勒辛斯基出生時重8磅10盎司，身高20.75吋，現已出院，在家受到兩個姐姐的百般呵護。媽媽去年才流產過，今年居然又為勒辛斯基家添加壯丁，爸爸直呼是「奇蹟。」

小勒辛斯基（二世）說，「這絕對是我想像不到的，一年前，絕對不在我雷達上的事。」

在自己生日這一天，迎來第一個兒子，對他來講，更是「沒有更好的生日禮物」了：「對任何當爸的，這已是非常特別，何況又和我爸同一天......我真的沒想到竟然有三代同一天生日這樣的巧合。」

當阿公的老勒辛斯基說，第13個孫子和自己生日同一天，也同名，他感到「上天的祝福。」他的長孫也叫丹尼爾，不過中間的名字是約瑟夫（Daniel Joseph Lesinski），不是納爾遜。

阿公說 ，「我有13個孫輩，這表示我們全家被祝福了13次，最小的這個還跟我同名，對我和內人而言，是無上的光榮。」老先生老太太簡直樂不可支。

喜「又」為人父的小勒辛斯基說，才半個月大的兒子「乖得很。他不常哭。通常是餓了才哭。我們很好運，他胃口很好。」

密西西比州

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