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英國攝影師鏡頭下的今日美國穆斯林 顛覆刻板印象

編譯彭尚興／即時報導
傳統穆斯林婦女。Image by Sammy -Sander from Pixabay
傳統穆斯林婦女。Image by Sammy -Sander from Pixabay

洛杉磯一處公園裡，席斯(Julo Cisse)穿著一件蠟染汗衫，一串串捲髮辮子從紅色的棒球帽底下鑽出來，垂在他胸前；在城市的另一頭，艾施利(Candace Ashley)腳踩著Nike飛人喬丹球鞋，坐在黑色雙門跑車駕駛座上，一頭淡金色長髮被黑色上衣襯得更顯蒼白；在紐約街頭，瓦薩密(Adbul Warsame)穿著低腰牛仔褲，身穿黑色皮夾克，斜戴著貝雷帽，脖子上還圍了一條皮草。這些來自全美各個角落，膚色、族裔、生活方式迥異的人，都是穆斯林。

英國藝術家胡珊(Mahtab Hussain)目前正在北美各地旅行，騎著單車，揹著相機，沿途用鏡頭捕捉生活在美國各地的穆斯林。

「從小我就被告知伊斯蘭是一種生活方式，但我不曉得那是什麼意思，」出生在蘇格蘭格拉斯哥的胡珊，是巴基斯坦裔移民，「但來到美國後，走訪不同的社區，見到來自世界各地、各行各業的人，看到伊斯蘭如何融入文化中，相當有趣。」

根據丕優研究中心(Pew Research Center)2017年的調查，當時約有345萬穆斯林居住在美國。該智庫預估到2040年時，伊斯蘭將超越猶太教成為美國第二大宗教，僅次於基督教；而到2050年，美國穆斯林人口將達到810萬，佔總人口數的2.1%。

儘管如此，美國穆斯林的形象還是經常被曲解，並且和其他文化缺乏對話。根據南加大「安納伯格共融倡議」(USC Annenberg Inclusion Initiative) 的研究，世界五大英語國家最受歡迎的200檔電視節目裡，有對白的角色中只有1%是穆斯林。該組織的另一項研究則顯示，在200部最賣座電影中，將近40%的主要和次要穆斯林角色都是反派暴力份子。

透過鏡頭，胡珊呈現出美國穆斯林之間的差異性，以及和其他宗教信仰之間的共同性，顛覆許多刻板印象。胡珊表示，他遇到的許多人都認為伊斯蘭是寬容和進化，而不是嚴厲和基本教義。在紐約，他甚至接觸了穆斯林的LGBTQ族群。「有個聲音跟我說，如果你是同性戀或酷兒，那你就不是虔誠的穆斯林，」胡珊說，「但在這裡，他們卻擁抱自己的生命歷程和掙扎。」

南加大 喬丹 洛杉磯

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