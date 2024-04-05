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安寧護士說 這些是臨終病人的5大遺憾

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by National Cancer Institute on Unsplash
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威爾（Bronnie Ware）是一名澳洲護士，在職業生涯中，她絕大多數時間是在為臨終者服務 ，在他們最後的時刻提供照顧。英國地鐵報（Metro）報導，雖然這是個沈重的話題，但威爾在她暢銷全球的回憶錄「和自己說好，生命裡只留下不後悔的選擇：一位安寧看護與臨終者的遺憾清單」（The Top Five Regrets of the Dying: A Life Transformed by the Dearly Departing）中，以深刻的洞察力及溫柔的筆觸探索了此一話題。以下是臨終者最常與她分享的5大遺憾：

1. 真希望沒那麼拼命工作

威爾說，面臨死亡的人最常感到懊悔的，是有關他們的職業與工作生涯。她表示，對男性來說尤其如此，因為現今年長者所屬的世代，多數男性是扮演著養家活口的角色。

2. 真希望依照自己的意願生活，而非活在別人的期望下

臨終者第二個經常悲嘆的是未能「忠於自我」。威爾指出，這是她在病床邊聽到的所有遺憾中另一句最常聽見的話。也是人們哀悼從未實現、或是試圖實現的個人夢想。

3. 很遺憾與許多朋友失去聯繫

當在生命的最後時刻回顧過往一生時，令人驚訝的是，許多人都會為友誼的消逝而感到悔恨。威爾說，友誼與所有關係一樣，都需要呵護；人們經常輕易地讓它溜走、讓它消逝。

4. 真希望更勇敢地表達自己的感受

威爾表示，許多人習慣壓抑自己的感受，以便維持與他人和睦相處；最終，他們安於做個「沒有聲音」的人，從未有機會成就一個更好的自己。她說，不少人因而罹患與苦悶、怨恨長期累積有關的精神疾病。

5. 真希望自己更快樂

無論是害怕改變或是害怕讓別人失望，許多人會選擇走一條簡單的路，甚至是看似無私、自我犧牲的路；當類似事件在生活中一次又一次上演，最終導向一個不快樂的人生。威爾在書中強調，人生是一種選擇，而這是你的人生；有自覺地選擇、明智地選擇、誠實地選擇…最重要的是：選擇讓自己快樂。

地鐵 澳洲

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