安寧護士說 這些是臨終病人的5大遺憾

威爾(Bronnie Ware)是一名澳洲 護士,在職業生涯中,她絕大多數時間是在為臨終者服務 ,在他們最後的時刻提供照顧。英國地鐵 報(Metro)報導,雖然這是個沈重的話題,但威爾在她暢銷全球的回憶錄「和自己說好,生命裡只留下不後悔的選擇:一位安寧看護與臨終者的遺憾清單」(The Top Five Regrets of the Dying: A Life Transformed by the Dearly Departing)中,以深刻的洞察力及溫柔的筆觸探索了此一話題。以下是臨終者最常與她分享的5大遺憾:

1. 真希望沒那麼拼命工作

威爾說,面臨死亡的人最常感到懊悔的,是有關他們的職業與工作生涯。她表示,對男性來說尤其如此,因為現今年長者所屬的世代,多數男性是扮演著養家活口的角色。

2. 真希望依照自己的意願生活,而非活在別人的期望下

臨終者第二個經常悲嘆的是未能「忠於自我」。威爾指出,這是她在病床邊聽到的所有遺憾中另一句最常聽見的話。也是人們哀悼從未實現、或是試圖實現的個人夢想。

3. 很遺憾與許多朋友失去聯繫

當在生命的最後時刻回顧過往一生時,令人驚訝的是,許多人都會為友誼的消逝而感到悔恨。威爾說,友誼與所有關係一樣,都需要呵護;人們經常輕易地讓它溜走、讓它消逝。

4. 真希望更勇敢地表達自己的感受

威爾表示,許多人習慣壓抑自己的感受,以便維持與他人和睦相處;最終,他們安於做個「沒有聲音」的人,從未有機會成就一個更好的自己。她說,不少人因而罹患與苦悶、怨恨長期累積有關的精神疾病。

5. 真希望自己更快樂

無論是害怕改變或是害怕讓別人失望,許多人會選擇走一條簡單的路,甚至是看似無私、自我犧牲的路;當類似事件在生活中一次又一次上演,最終導向一個不快樂的人生。威爾在書中強調,人生是一種選擇,而這是你的人生;有自覺地選擇、明智地選擇、誠實地選擇…最重要的是:選擇讓自己快樂。