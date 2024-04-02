律師說這5種職業最多人搞外遇 引發網友激辯

離婚。Image by Steve Buissinne from Pixabay

一名離婚律師公布她認為出軌人數比率最高的5種職業，在網路上引發激烈的辯論。

亞利桑納州 律師事務所Simonds Law Group律師凱特 ·西蒙茲(Kate Simonds)去年在Instagram Reels發布她的名單，之後又重新分享同一個片段，隨後該影片爆紅，觀看次數超過30萬。

西蒙茲根據她的經驗，在影片中透露出軌人數激增的幾個職業，包括飛行員、空服員、軍人、調酒師等。

西蒙茲稱，警察是第二個最有可能出軌的職業。最後點名她見過偷吃人數最多的工作：消防員。

西蒙茲的排名掀起論戰，有憤怒的網友留言指責她縱火毀壞消防員名聲。

其中一人抱怨：「這著實令人不悅，我認識的所有消防員都是真正的愛家好男人。」一名女性也留言聲援：「身為一名女性消防員，我不同意。我的弟兄們不會偷吃。」

另有一名網友抨擊西蒙茲分享的這份名單，稱這可能會導致伴侶間的疑神疑鬼。

網友表示：「像這樣的影片會讓優柔寡斷的人產生懷疑，反過來製造先前根本沒有的問題。」

一名網友說，所有職業都有好人與壞人。另一則評論則指出：「要看的是人品，而不是職業，要看看這個人的人品。」

不過也有些網友坦承，他們確實曾遭從事飛行員、軍人、調酒師、警察、或消防員的伴侶背叛。

一些人指出，這些職業都有明顯的共通點：「基本上是大部分時間都在工作的男人。」另一人附和：「而且晚上經常不在家。」