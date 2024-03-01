紐約植物園蘭花展 今年還附時裝秀

今年的蘭花展除了展出五顏六色、種類繁多的蘭花與裝飾植物外，三位紐約新銳時尚設計師泰穆爾（Hillary Taymour，品牌Collina Strada）、鄭啟蕙（Olivia Cheng，品牌Dauphinette）以及艾爾鮑（Kristen Alpaugh，又名 Flwr Pstl）以植物世界為靈感，創作了充滿夢幻的作品。圖為泰穆爾的作品。美聯社

紐約植物園 （New York Botanical Garden）現正舉行一年一度的蘭花展，為民眾捎來早春的訊息。今年展覽取名The Orchid Show: Florals in Fashion，結合時尚與花藝，讓位於布朗士 、佔地250英畝的這座大花園增添不少繽紛色彩。

美聯社報導，今年的蘭花展除了展出五顏六色、種類繁多的蘭花與裝飾植物外，三位紐約新銳時尚設計師泰穆爾（Hillary Taymour，品牌Collina Strada）、鄭啟蕙（Olivia Cheng，品牌Dauphinette）以及艾爾鮑（Kristen Alpaugh，又名 Flwr Pstl）以植物世界為靈感，創作了充滿夢幻的作品，讓觀眾在置身高聳的玻璃溫室Enid A. Haupt Conservatory內，立即感受到滿眼的綠意與創意。

今年的蘭花展除了展出五顏六色、種類繁多的蘭花與裝飾植物外，三位紐約新銳時尚設計師泰穆爾（Hillary Taymour，品牌Collina Strada）、鄭啟蕙（Olivia Cheng，品牌Dauphinette）以及艾爾鮑（Kristen Alpaugh，又名 Flwr Pstl）以植物世界為靈感，創作了充滿夢幻的作品。圖為鄭啟蕙的作品。美聯社 今年的蘭花展除了展出五顏六色、種類繁多的蘭花與裝飾植物外，三位紐約新銳時尚設計師泰穆爾（Hillary Taymour，品牌Collina Strada）、鄭啟蕙（Olivia Cheng，品牌Dauphinette）以及艾爾鮑（Kristen Alpaugh，又名 Flwr Pstl）以植物世界為靈感，創作了充滿夢幻的作品。圖為鄭啟蕙的作品。路透

走進展場，首先映入眼簾的是穿著Dauphinette花衣裳的人體模型，醒目地擺放在鏡面階梯上，周圍環繞著蘭花、鐵樹、蕨類植物與棕櫚樹。這些服裝滿綴各式新鮮花卉與綠植，包括空氣鳳梨（tillandsia，也稱空氣草）的頭飾，以及用生長於熱帶的杉葉石松（huperzia）所做成的頭髮。

今年的蘭花展除了展出五顏六色、種類繁多的蘭花與裝飾植物外，三位紐約新銳時尚設計師泰穆爾（Hillary Taymour，品牌Collina Strada）、鄭啟蕙（Olivia Cheng，品牌Dauphinette）以及艾爾鮑（Kristen Alpaugh，又名 Flwr Pstl）以植物世界為靈感，創作了充滿夢幻的作品。圖為艾爾鮑的作品。美聯社 今年的蘭花展除了展出五顏六色、種類繁多的蘭花與裝飾植物外，三位紐約新銳時尚設計師泰穆爾（Hillary Taymour，品牌Collina Strada）、鄭啟蕙（Olivia Cheng，品牌Dauphinette）以及艾爾鮑（Kristen Alpaugh，又名 Flwr Pstl）以植物世界為靈感，創作了充滿夢幻的作品。圖為艾爾鮑的作品。美聯社

Flwr Pstl 的作品充分洋溢60年代的氣息，人體模型戴上彩色太陽眼鏡、身上妝點著豔麗、繽紛的火鶴。另些設計則更能彰顯蘭花高雅之美，例如其中一個人體模型身披橘色蘭花，配以水蓮及環狀噴泉的裙子。展場最後展示的是Collina Strada利用廢棄物升級改造的花卉時裝，作品包括一件用微型蝴蝶蘭製成的優雅露肩連衣裙。