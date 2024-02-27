想找對象前先回答幾個重要問題

示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

金錢買不到愛情，但可以聘請超級媒婆來幫你找到愛情。由芭比 ．阿德勒(Barbie Adler)所創辦的交友配對公司 Selective Search，透過精密嚴謹的關鍵指標來了解客戶喜好，在這邊約有三分之一的使用者會愛上他們的第一個配對對象，這個成效比起使用其他交友配對APP來的高出許多。

根據 CNBC的調查數據，在Selective Search 每位客戶約需支付約7萬5000元至50萬元的媒合費用。Selective Search團隊會跟客戶進行面對面訪談，深入了解客戶的童年、慾望、喜好、感情史、家庭價值、政治和宗教等，共約225個關鍵指標。

阿德勒表示，她所提供的服務雖貴，但對負擔得起的有錢人來說非常值得，因為沒有事情比可以找到合適對象來共度餘生來的重要。

阿德勒也對正在尋找另一半的人，提出兩個建議。

一、花些時間好好思考自己要什麼

阿德勒表示，在開始認真進行約會前，應該花時間反思自己想要什麼，可以思考“我是別人的理想伴侶嗎？”“我需要做些什麼才能吸引適合的人？”可能會得出結論是需要多運動、飲食更健康，或解決長期的情緒問題等，有些人會發現在自己在人際關係中需要更多幫助，回想一下以前的伴侶曾跟自己提出過的問題，這個時候好好的自我傾聽，防禦心不要太重。她建議，保持謙虛，問問自己如何成為更好的自己，對自己下功夫的人特別有吸引力。

一旦對自己進行了檢討，就會知道自己適合什麼樣的另一半，列出所需要的東西、價值觀、生活方式和生育計畫等。同時，思考為什麼以前的關係沒有成功的原因，一定會有一個需要打破的模式。阿德勒說，必須阻止客戶一直重蹈覆轍。

二、不要將就

Selective Search投入大量時間幫助客戶識別他們問題，以及他們的對象必須具備的特質。阿德勒說，儘管這很困難，但必須確保客戶想要從生活中得到相同的東西。她說。 如果有人想把時間花在藝術上，而配對對象卻喜歡把時間花在滑雪場上，那這就是兩種截然不同的生活方式。阿德勒解釋，較重要的是千萬不要在重大議題上妥協，例如，若想生孩子，就不要跟一個可能不想要孩子的人浪費時間，不要認為自己可以改變他們的想法。