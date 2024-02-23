賭客回來了 全美賭場去年賺進665億創紀錄

全美商業賭場2023年從賭客口袋中賺進665億元，比2022年度多10%，締造年度最高紀錄。(美聯社)

美國博彩協會(American Gaming Association, AGA)日前表示，全美商業賭場2023年從賭客口袋中賺進665億元，締造年度最高紀錄。

AGA在20日聲明中說，2022年賭場收益已創紀錄，2023年度收益比2022年度多10%，更上層樓。

美聯社報導，原住民部落擁有的賭場收益數據稍晚會單獨發布，估計2023年賭場整體收益讓美國賭場業者進帳1100億元；過去一年通膨消退，但日用品與能源價格仍比往年高。

AGA主席和執行長米勒(Bill Miller)表示，「從傳統親臨賭場到線上博弈，成人對博弈的需求創新高。」

AGA去年初評估年度數據時，米勒表示，「通膨率和不確定性因素都很高，預測者無法就前述挑戰對賭客可自由支配收入的影響達成共識」；隨著時間飛逝，「通膨降溫，顧客者開始消費，聯準會(Fed)暫停升息，結果成為博弈產業締造新紀錄的一年」。

假期前的購物緊縮也沒讓賭客看緊荷包，各大賭場去年12月賺進62億元，去年第四季賺進174億元，雙雙創紀錄。

新澤西州 斯托克頓大學(Stockton University)勞埃德萊文森研究所(Lloyd Levenson Institute)主任博珍‧庫內維奇(Jane Bokunewicz)表示，合法運動博彩仍是新事物，且對在意預算 的人極具吸引力。

庫內維奇說：「合法運動彩券以娛樂形式進行，對許多顧客來說堪稱新奇體驗，其成本相對低，就算可自由支配的預算有限，對這類顧客而言也很有吸引力。」

現場賭博仍是博弈產業的收益核心，去年吃角子老虎機(slot machines)賺進355億1000萬元，年增3.8%；賭桌遊戲收益103億1000萬元，年增3.5%。

運動博彩收益109億2000萬元，年增44.5%；美國人在合法運動博彩上的投注金額達1198億4000萬元，年增27.8%。