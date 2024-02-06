疫情後遺症？周末不想與人社交寧可獨處

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商業內幕(Business Insider)報導，在新冠疫情 高峰時期，許多美國人幾乎足不出戶，也讓很多人獨處並開始適應這種被隔離的生活型態，即使現在管制已經鬆綁，但對於社交造成的影響依舊存在，例如越來越多的TikTok 用戶談論周末喜歡在家，不想出門。心理師就表示，疫情已促使社會更能接受獨處的行為。

TikTok用戶Christina Kwong日前上傳影片，詢問其他人是否察覺，現在的周末已「不再一樣」，32歲的她說，「周六或周日我已經不再想做任何活動了，就算是到了周五，只想要回家。」這支影片已被點閱超過82萬次。她還繼續問道，「這是年紀到了嗎，還是在我們社會所出現的一種奇怪現象呢？」

於是影片下方出現許多回應，許多人表示是因為經濟變差以及通膨作祟，讓出門成為一筆不小開銷，其他人則認為待在家是因為疫情所致。有人表示，「現在一出門至少要花100元，」也有人說現在只想要躺在沙發上看電視，或利用影像紀錄(vlogging)自己的周末獨處生活。

多數用戶也表示，獨處並不會帶來不便，許多人更對這種轉向「內在世界」的趨勢讚賞不已，有些人表示，喜歡利用周末來為社交充電，「我花所有時間在健身、走路、運動、工作、閱讀、睡覺、看電視及學習，我的生活從沒如此平靜過。」

對此，臨床心理師薩德(Yasmine Saad)認為，「周末不再一樣」的現象之所以出現，可能是源自於疫情以及其他產生壓力的全球事件與衝突。她說「宅在家」(cocooning)，也就是人們透過待在家裡躲避可能的威脅，是人們面對這世代充滿壓力的一種自然回應。

薩德指出，「疫情讓社交壓力得以減緩，讓人們可以選擇自己喜愛的重新充電方式，不管是與人社交或是獨處都好。」換言之，人們已經開始認為，像過去周末必須出外與朋友待在一起的作法，已經不再是一種義務了。