若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

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別小看口袋裡的零錢，如果其中有一枚是市場公認的珍稀硬幣，或許有機會賺進數萬元。

據美國的「太陽報」報導，去年1月，一枚老舊的一美分硬幣在海瑞得（ Heritage） 拍賣 公司以6萬元的高價拍出。這枚罕見的1909年林肯美分硬幣吸引了37位競拍者，證明它身價不凡。是什麼讓這枚硬幣如此受矚目，並拍出驚人的成交價？在所收藏的硬幣中，該注意哪些特徵？

理財網站Go Banking Rates指出，這枚以6萬元成交的林肯美分硬幣與眾不同之處在於：背面底部的縮寫字母 VDB代表維克多·大衛·布倫納（Victor David Brenner），他是位雕塑家、雕刻師與獎牌設計者。

布倫納是錢幣界天王級人物，他最知名的作品便是設計林肯分幣，他的名字縮寫對提升一枚錢幣的價值大有助益。但這並非這枚身價 6萬元的硬幣唯一特別之處，讓它脫穎而出的還有它的顏色是深而飽滿的紅，而不是焦銅色或暗褐色。

紅色林肯分幣是錢幣收藏家眼中的「聖杯」，因為它們極少出現在市面上。它的發行量不多，鮮豔的紅色光澤在現代美國錢幣中更是絕無僅有。稀有的顏色加上出自布倫納之手的明證，讓握有它的人肯定會發筆大財。

雖然6萬元對於一美分硬幣來說已是極高的價格，但古董級一美分硬幣的身價還不僅於此。另一枚1909年林肯分幣也是由布倫納製作，在2022年Great Collections拍賣會上以36萬5000元的價格成交；同一場拍賣會上，1909年與1915年的其他四枚硬幣的落槌價也都超過10萬元。